26-й тур
Заря
2 : 1
Александрия
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Опыт и молодость. Голы Гладкого и Алефиренко принесли победу Заре

Забей Гречишкин пенальти, все могло бы быть иначе

  • 09.05.2021 15:51
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  • 5 комментариев
Опыт и молодость. Голы Гладкого и Алефиренко принесли победу Заре
© ФК Заря

В заключительном туре чемпионата на «Славутич-Арене» встречались команды, которые совсем недавно играли в полуфинале Кубка Украины. «Александрия» намеревалась взять реванш за то поражение, а «Заря» собиралась провести репетицию перед финалом с «Динамо».

Встречу активнее начали гости. Лучкевичу немного не хватило, чтобы достать дальний заброс, а Третьяков уже на 7 минуте мог забивать - Максиму не хватило техники, чтобы пробить по мячу после навеса слева. А ситуация была очень опасная. Здесь же Назарина ответил тем же - с опасного штрафного попал в стенку!

Инициативу перехватила «Заря». Был активным, как всегда, Аллахьяр, который мог забивать после фланговой передачи, но она оказалась очень сильной и Саядманеш едва достал мяч, ударив очень неточно. А его напарник по атаке и друг Шахаб сегодня показывал себя по-другому, много раз теряя мяч в простых ситуациях. Такого Захеди мы не привыкли видеть. Правда, в сложных ситуациях Шахаб демонстрировал свою технику, но к чему-то серьезному дело не доходило.

Безмоментная игра была достаточно вязкой. Иногда все же возникало оживление - например, Ковалец, сместившись влево, бил с линии штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. А Гладкий, который был не очень заметным в первой половине игры, мог по крайней мере пробить в чужой штрафной, но после заброса от Гриня не смог хорошо принять мяч.

В конце тайма «Заря» обрезалась в центре поля. Гринь, подчищая чужую ошибку, был вынужден сбивать Вантуха, который выходил на свидание с Василем - пенальти! Штатный пенальтист «Александрии» Гречишкин пробил, как всегда, качественно - в левую девятку, на силу. Но Никола Василь совершил суперсэйв, левой (!) рукой отбив практически «мертвый» мяч!

Гречишкин на эмоциях еще успел сбить Гладкого и заработать желтую карточку, а команды ушли на перерыв.

После перерыва градус матча, и без того невысокий, на некоторое время упал совсем. Казалось, команды согласны на ничью и спокойно доигрывают матч. Тренеры были не прочь - на поле появилось много дублеров, которые получили свои шансы доказать, что они ничем не хуже основы.

Но забил ветеран - Циганикс прошел по левому флангу, навесил. Чем занимались центральные защитники, неизвестно, потому что Александр Гладкий с нескольких метров бил головой без сопротивления - 1:0! И сказали все же свое слово дублеры - Алефиренко стартовал с своей половины (в таком случае офсайд не фиксируется), выбежал на свидание с Панькивым, обошел его и пробил по пустым воротам. Удивительное хладнокровие юного футболиста!

Игра была сделана. Очень хотел забить Шахаб, который после замен Гладкого и Аллахьяра играл на своей позиции центрфорварда. Мы увидели привычного иранца - уверенного, с ударом и дриблингом. К сожалению, забить и уменьшить отрыв от Кулача не удалось.

«Александрия» отквитала один гол - Вантух пробил, мяч задел Новикова и влетел в сетку! Но было уже слишком поздно. Финальный штурм гостей выглядел каким-то очень слабым и ничего не принес.

«Заря» сразу после матча отправилась на церемонию награждения - луганчанам вручили бронзовые медали. А «Александрия» отправилась ... домой - делать выводы после неоднозначного сезона.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Заря» - «Александрия» - 2:1.

Гладкий, 63, Алефиренко, 73  - Новиков, 86.

 Руфати, 33, Шахаб, 80 - Ковалец, 27, Гречишкин, 45, Мельник, 50.

Нереализованные пенальти: Гречишкин, 41 (вратарь)

«Заря»: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Цыганикс, Казаков, Назарина (Дудник, 85), Лунев (Нагнойный, 70), Шахаб, Аллахьяр (Фримпонг, 77), Гладкий (Алефиренко, 67).

Запас: Шевченко, Фаворов, Дудник, Алефиренко, Кабаев, Нагнойный, Хомченовский, Юрченко, Фримпонг.

«Александрия»: Панькив, Мельник, Ковалец, Третьяков (Новиков, 69), Мирошниченко (Стецьков, 78), Дрышлюк, Лучкевич, Гречишкин (Мустафаев, 69), Вантух, Бондаренко (Бабогло, 78), Устименко (Ситало, 59).

Запас: Билык, Бондаренко, Бабогло, Стецьков, Глоба, Мустафаев, Ситало, Новиков.

Арбитр:  Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Jaime_Lannister, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:20
    0
    Andrey Ilyashenko, 09.05.2021 16:13
    Вітаю рідну команду, але в нас є ше не вирішина справа. Фінал буде дуде важким.
    Тем более что сегодня играли считай без защитников. Вантуха так и не успокоили.
    А где их возьмут?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:19
    +1
    Василь конечно вытащил как Лев Яшин!
    Ну а Гладкий уже на подходе в клуб 100. Впереди только Ярмоленко.
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 09.05.2021 16:13
    +3
    Вітаю рідну команду, але в нас є ше не вирішина справа. Фінал буде дуде важким.
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 09.05.2021 16:05
    0
    Судячи із замін, Алефіренко забив з лавки а через 4 хв вийшов на поле) ох цей спірт.юа
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 09.05.2021 15:57
    +9
    Бронза с огромным отрывом - Браво! И это после такого тяжёлого старта.
    Как же хочется в живую глянуть на Команду в Тернополе, но где взять билеты я не знаю.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 09.05.2021 15:57
    +9
    Бронза с огромным отрывом - Браво! И это после такого тяжёлого старта.
    Как же хочется в живую глянуть на Команду в Тернополе, но где взять билеты я не знаю.
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 09.05.2021 16:13
    +3
    Вітаю рідну команду, але в нас є ше не вирішина справа. Фінал буде дуде важким.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:19
    +1
    Василь конечно вытащил как Лев Яшин!
    Ну а Гладкий уже на подходе в клуб 100. Впереди только Ярмоленко.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:20
    0
    Andrey Ilyashenko, 09.05.2021 16:13
    Вітаю рідну команду, але в нас є ше не вирішина справа. Фінал буде дуде важким.
    Тем более что сегодня играли считай без защитников. Вантуха так и не успокоили.
    А где их возьмут?
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 09.05.2021 16:05
    0
    Судячи із замін, Алефіренко забив з лавки а через 4 хв вийшов на поле) ох цей спірт.юа
    Ссылка
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