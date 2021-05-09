Опыт и молодость. Голы Гладкого и Алефиренко принесли победу Заре

В заключительном туре чемпионата на «Славутич-Арене» встречались команды, которые совсем недавно играли в полуфинале Кубка Украины. «Александрия» намеревалась взять реванш за то поражение, а «Заря» собиралась провести репетицию перед финалом с «Динамо».

Встречу активнее начали гости. Лучкевичу немного не хватило, чтобы достать дальний заброс, а Третьяков уже на 7 минуте мог забивать - Максиму не хватило техники, чтобы пробить по мячу после навеса слева. А ситуация была очень опасная. Здесь же Назарина ответил тем же - с опасного штрафного попал в стенку!

Инициативу перехватила «Заря». Был активным, как всегда, Аллахьяр, который мог забивать после фланговой передачи, но она оказалась очень сильной и Саядманеш едва достал мяч, ударив очень неточно. А его напарник по атаке и друг Шахаб сегодня показывал себя по-другому, много раз теряя мяч в простых ситуациях. Такого Захеди мы не привыкли видеть. Правда, в сложных ситуациях Шахаб демонстрировал свою технику, но к чему-то серьезному дело не доходило.

Безмоментная игра была достаточно вязкой. Иногда все же возникало оживление - например, Ковалец, сместившись влево, бил с линии штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. А Гладкий, который был не очень заметным в первой половине игры, мог по крайней мере пробить в чужой штрафной, но после заброса от Гриня не смог хорошо принять мяч.

В конце тайма «Заря» обрезалась в центре поля. Гринь, подчищая чужую ошибку, был вынужден сбивать Вантуха, который выходил на свидание с Василем - пенальти! Штатный пенальтист «Александрии» Гречишкин пробил, как всегда, качественно - в левую девятку, на силу. Но Никола Василь совершил суперсэйв, левой (!) рукой отбив практически «мертвый» мяч!

Гречишкин на эмоциях еще успел сбить Гладкого и заработать желтую карточку, а команды ушли на перерыв.

После перерыва градус матча, и без того невысокий, на некоторое время упал совсем. Казалось, команды согласны на ничью и спокойно доигрывают матч. Тренеры были не прочь - на поле появилось много дублеров, которые получили свои шансы доказать, что они ничем не хуже основы.

Но забил ветеран - Циганикс прошел по левому флангу, навесил. Чем занимались центральные защитники, неизвестно, потому что Александр Гладкий с нескольких метров бил головой без сопротивления - 1:0! И сказали все же свое слово дублеры - Алефиренко стартовал с своей половины (в таком случае офсайд не фиксируется), выбежал на свидание с Панькивым, обошел его и пробил по пустым воротам. Удивительное хладнокровие юного футболиста!

Игра была сделана. Очень хотел забить Шахаб, который после замен Гладкого и Аллахьяра играл на своей позиции центрфорварда. Мы увидели привычного иранца - уверенного, с ударом и дриблингом. К сожалению, забить и уменьшить отрыв от Кулача не удалось.

«Александрия» отквитала один гол - Вантух пробил, мяч задел Новикова и влетел в сетку! Но было уже слишком поздно. Финальный штурм гостей выглядел каким-то очень слабым и ничего не принес.

«Заря» сразу после матча отправилась на церемонию награждения - луганчанам вручили бронзовые медали. А «Александрия» отправилась ... домой - делать выводы после неоднозначного сезона.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Заря» - «Александрия» - 2:1.

Гладкий, 63, Алефиренко, 73 - Новиков, 86.

Руфати, 33, Шахаб, 80 - Ковалец, 27, Гречишкин, 45, Мельник, 50.

Нереализованные пенальти: Гречишкин, 41 (вратарь)

«Заря»: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Цыганикс, Казаков, Назарина (Дудник, 85), Лунев (Нагнойный, 70), Шахаб, Аллахьяр (Фримпонг, 77), Гладкий (Алефиренко, 67).

Запас: Шевченко, Фаворов, Дудник, Алефиренко, Кабаев, Нагнойный, Хомченовский, Юрченко, Фримпонг.

«Александрия»: Панькив, Мельник, Ковалец, Третьяков (Новиков, 69), Мирошниченко (Стецьков, 78), Дрышлюк, Лучкевич, Гречишкин (Мустафаев, 69), Вантух, Бондаренко (Бабогло, 78), Устименко (Ситало, 59).

Запас: Билык, Бондаренко, Бабогло, Стецьков, Глоба, Мустафаев, Ситало, Новиков.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА