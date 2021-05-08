На старте сезона или хотя бы по итогам первого круга вывеска матча выглядела очень привлекательно, но к финальному аккорду чемпионата особой интриги встреча уже не несет. «Заря» в любом случае останется третьей, а «Александрия» даже если и опустится ниже седьмого места – принципиального значения иметь это не будет.

Изюминку в поединке можно найти разве что в повторении недавнего полуфинала Кубка Украины – меньше трех недель назад соперники встретились в Александрии, где «Заря» выиграла в серии пенальти. Впрочем, как раз по этой причине в воскресенье мы вряд ли увидим основной состав луганчан – Виктор Скрипник наверняка прибережет ключевых исполнителей на финал, который состоится уже в ближайший четверг. По причине же дисквалификации матч пропустит Виталий Вернидуб.

«Александрия», давно расставшаяся с мыслями о еврокубках, в минувшем туре не просто проиграла, но и впервые с декабря даже не забила на своем поле. Впрочем, не забываем, что играли с «Колосом» (0:2) подопечные Виктора Шарана в Кропивницком, поэтому домашней игру можно назвать лишь условно. Кроме того, возможную неудачу еще до поединка тренер объяснил кадровыми сложностями: «Не могут играть Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Сыграют те, кто в обойме, и, конечно, будем привлекать молодежь».

Шесть поражений в семи последних матчах потерпела «Александрия», что особенно любопытно, при этом обыграв «Шахтер». Кстати, если сравнить состав команды в противостоянии с уже экс-чемпионами и с «Колосом» – изменений действительно хватает. В частности, шансы сыграть с первых минут получили Андрей Глоба и Денис Устименко, но терпения тренерского штаба на, прямо скажем, относительную молодежь (исполнителям по 22 года) хватило лишь на первый тайм.

У «Зари» из молодежи в последних матчах, бесспорно, ярче всех засиял Дмитрий Мацапура – голкипер получил возможность проявить себя, в итоге уже три матча отыграв на «ноль». К слову, Мацапура дебютировал в Премьер-лиге в прошлом сезоне как раз в матче с «Александрией» (2:2). Это и был предыдущий визит «желто-черных» в Запорожье, а в рамках первого круга нынешнего сезона «Заря» выиграла на «Нике» – 2:0. Голами в ворота хозяев тогда отметились Дмитрий Иванисеня и Аллахяр.

Чем ближе межсезонье – тем больше трансферных слухов. Так, в концовке сезона все больше разговоров об уходе Иванисени из «Зари» в иностранный чемпионат, зато накануне клуб объявил о продлении контракта с Жуниньо. Более того, на днях «Заря» представила еще одного бразильского новичка – 17-летний нападающий Гильерме взят, скорее, на перспективу, ведь даже в молодежной команде «Ботафого» парень редко когда попадал в состав.

В завершении скажем об общем балансе взаимоотношений в УПЛ, где небольшой перевес как раз у «Александрии»: семь побед против шести у «Зари». Зато у луганчан лучше суммарная разница мячей, так что любая победа качнет маятник статистики в сторону «черно-белых».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Цвек, Цыганикс, Руфати, Жуниньо, Назарина, Грынь, Казаков, Лунев, Аллахяр, Шахаб.

«Александрия»: Панькив, Мельник, Бабогло, Стецков, Мирошниченко, Бондаренко, Вантух, Шастал, Гречишкин, Банада, Ковалец.

9 мая, воскресенье