В воскресенье, 9 мая, состоялся поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» обыграла «Александрию».
Украинская Премьер-лига. 26 тур.
«Заря» - «Александрия» - 2:1.
Гладкий, 63, Алефиренко, 73 - Новиков, 86.
Обзор матча
Незабитый пенальти Гречишкина
Гол Гладкого
Гол Алефиренко
Гол Вантуха
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Александрия).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Заря).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
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Источник — Sport.ua
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