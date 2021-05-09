26-й тур
Заря
2 : 1
Александрия
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Александрия – 2:1. Все решил второй тайм. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 26-го тура УПЛ

  • 09.05.2021 17:14
  • 782 просмотра
  • 1 комментарий
Заря – Александрия – 2:1. Все решил второй тайм. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

В воскресенье, 9 мая, состоялся поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» обыграла «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Заря» - «Александрия» - 2:1.

Гладкий, 63, Алефиренко, 73  - Новиков, 86.

Обзор матча

Незабитый пенальти Гречишкина

Гол Гладкого

Гол Алефиренко

Гол Вантуха

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Александрия).
73' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Заря).
63' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Davidson
    online
      Davidson, 09.05.2021 17:47
    +1
    С победой!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 09.05.2021 17:47
    +1
    С победой!
    Ссылка
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