Две известные теннисистки прекратили сотрудничество с тренерами-отцами

Американская теннисистка София Кенин, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, сообщила, что ее отец Александр больше не является ее тренером.



Сообщается, что чемпионка Australian Open-2020 готовилась к турниру у Риме с Максом Вендерсом в академии Wilson в Генке.



Ранее подобное заявление сделала и экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия. Она также прекратила работу со своим отцом, который тренировал ее с самого детства.