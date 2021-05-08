Две известные теннисистки прекратили сотрудничество с тренерами-отцами

Американская теннисистка София Кенин, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, сообщила, что ее отец Александр больше не является ее тренером.
Сообщается, что чемпионка Australian Open-2020 готовилась к турниру у Риме с Максом Вендерсом в академии Wilson в Генке.
Ранее подобное заявление сделала и экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия. Она также прекратила работу со своим отцом, который тренировал ее с самого детства.
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Источник — Sport.ua
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