35-й тур
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Англии. Лидс уверенно обыграл Тоттенхэм

Продолжается 35-й тур АПЛ

  • 08.05.2021 16:33
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Чемпионат Англии. Лидс уверенно обыграл Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Лидс» в 35-м туре АПЛ дома одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом». Для команды Марсело Бьелсы это первая победа с 10 апреля. «Шпоры» прервали серию из двух побед подряд.

«Лидс» - «Тоттенхэм» - 3:1
Голы: 1:0 – 13 Даллас, 1:1 – 25 Сон Хын Мин, 2:1 – 42 Бэмфорд, 3:1 – 84 Родриго.

«Лидс» – Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Кох, Харрисон, Клих (Филлипс, 90), Алиоски, Стрейк, Бэмфорд (Родриго, 79), Робертс (Рафинья, 58).

«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Ло Чельсо (Ндомбеле, 80), Бэйл (Лукас Моура, 67), Алли (Ламела, 67), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Кох (51), Регилон (61), Лукас Моура (68).

«Лидс» благодаря этой победе набрал 50 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» остался шестым с 56 баллами.

Вчера «Лестер» дома проиграл «Ньюкаслу» 2:4.

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Источник — Sport.ua

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