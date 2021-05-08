Лисы уступили сорокам. Лестер проиграл Ньюкаслу в матче с шестью голами

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» уступил «Ньюкаслу» (2:4).
У отличились Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо. У гостей дубль сделал Каллум Уилсон, забивали Джозеф Уиллок и Пол Дамметт. «Лестер» имеет 63 очка и пока что занимает третье место.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (80), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Ливерпуль» (54), «Эвертон» (52).
АПЛ. 35-й тур
«Лестер» – «Ньюкасл» – 2:4
Голы: Олбрайтон, 80, Ихеаначо, 87 Уиллок, 22, Дамметт, 34, Уилсон, 64, 73.
«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра (Томас, 69), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Варди, Ихеаначо.
«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 88), Уиллок (Лонгстафф, 77), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Мерфи, Уилсон.
Предупреждения: Крафт, 56. Ихеаначо, 72.
Судья: Инглэнд.
7 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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