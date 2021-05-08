35-й тур
Лестер
2 : 4
Ньюкасл
07.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лисы уступили сорокам. Лестер проиграл Ньюкаслу в матче с шестью голами

«Лестер» в АПЛ пока что занимает третью позицию

  • 08.05.2021 00:20
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Лисы уступили сорокам. Лестер проиграл Ньюкаслу в матче с шестью голами
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» уступил «Ньюкаслу» (2:4).

У отличились Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо. У гостей дубль сделал Каллум Уилсон, забивали Джозеф Уиллок и Пол Дамметт. «Лестер» имеет 63 очка и пока что занимает третье место.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (80), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Ливерпуль» (54), «Эвертон» (52).

АПЛ. 35-й тур

«Лестер»  «Ньюкасл»  2:4 

Голы: Олбрайтон, 80, Ихеаначо, 87  Уиллок, 22, Дамметт, 34, Уилсон, 64, 73.

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра (Томас, 69), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Варди, Ихеаначо.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Ритчи, Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 88), Уиллок (Лонгстафф, 77), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Мерфи, Уилсон.

Предупреждения: Крафт, 56. Ихеаначо, 72.

Судья: Инглэнд.

7 мая. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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