Лестер – Ньюкасл – 2:4. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

7 мая прошел стартовый поединок 35-го тура чемпионата Англии.
Смотрите видео голов и обзор матча «Лестер» – «Ньюкасл» – 2:4
Голы: Олбрайтон, 80, Ихеаначо, 87 – Уиллок, 22, Дамметт, 34, Уилсон, 64, 73.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Олбрайтон (Лестер).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Пол Дамметт (Ньюкасл).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
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Источник — Sport.ua
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