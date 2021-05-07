35-й тур
Лидс
0 : 0
Тоттенхэм
08.05.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Лидс – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпоры» отчаянно борются за место в Лиге чемпионов

  • 07.05.2021 19:10
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Лидс – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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В субботу, восьмого мая, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии местный одноименный клуб примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

«Лидс»

«Белые» являются настоящей грозой авторитетов в текущем сезоне. Они уже смогли отобрать очки у всех лидеров английского футбола – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля», «Лестера». На очереди «Тоттенхэм»? «Павлины» показывают качественный футбол и думается, что в следующем сезоне смогут замахнуться на борьбу за еврокубки. Им бы еще получше играть с равными для себя соперниками и все будет хорошо. К примеру, в прошлом туре «Лидс» на выезде уступил «Брайтону» и прервал серию из шести матчей подряд без поражений.

Турнирная ситуации у команды Марсело Бьелсы следующая: 47 очков и одиннадцатая позиция. Выше «Лидс» может подняться, а вот опуститься ниже – это вряд ли, нужно много проигрывать. Впереди у «белых» еще матчи против «Бернли», «Саутгемптона» и «Вест Бромвича».

Точно не помогут «Лидсу» в матче против «Тоттенхэма» травмированные Адам Форшоу и Элдер Кошта. Также под большим вопросом участие во встрече Калвина Филлипса и Рафиньи.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» после смены Жозе Моуриньо на Райана Мэйсона провели уже три матча. Если в чемпионате Англии были добыты две победы (над «Саутгемптоном» и «Шеффилдом»), то вот в главной игре «Тоттенхэм» проиграл. Лондонская команда уступила «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, так и не сумев добыть трофей. Все же еще помнят слезы Сон Хын Мина после финального свистка?

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на шестой позиции, имея в своем активе 56 очков. На данный момент команда из столицы Англии идет в зоне Лиги Европы и отстает от четвертой позиции, которая позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов, на пять очков. Отставание небольшое, но в соперниках «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Хэм». «Шпорам» будет точно не сладко.

Бен Дэвис остается единственным футболистом «Тоттенхэма», который находится в лазарете. Все остальные в строю и готовы к игре.

История встреч

98 раз соперники уже встречались между собой на футбольном поле. 37 матчей завершились победами «Тоттенхэма», 32 раза сильнейшим оказывался «Лидс» и 29 встреч завершились вничью.

В матче первого круга «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», отправив в его ворота три безответных мяча. Авторами голов стали Харри Кейн, Сон Хын Мин и Тоби Алдервейрелд.

Ориентировочные составы:

«Лидс»: Мелье, Поведа, Стрейк, Льоренте, Эйлинг, Кох, Харрисон, Робертс, Клих, Даллас, Родриго.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Уинкс, Хейбьерг, Бэйл, Алли, Сон, Кейн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

8 мая, суббота

«Лидс» – «Тоттенхэм»
Лидс. Стадион «Элланд Роуд». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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