В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на своем поле обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 3:1.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Даллас (Лидс).
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Источник — Sport.ua
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