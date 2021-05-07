25-й тур
Верес
2 : 0
Кристалл Х
07.05.2021, FT

Первая лига. Героизм Нивы, победы Вереса и Прикарпатья

Состоялись пять матчей 25-го тура Первой лиги

  • 07.05.2021 18:09
  • 1141 просмотр
  • 8 комментариев
Первая лига. Героизм Нивы, победы Вереса и Прикарпатья
© ФК Черноморец

Состоялись пять матчей в рамках 25-го тура Первой лиги. «Нива Тернополь» в меньшинстве проигрывала 0:1 на выезде «Кремню», но вдесятером сумела забить три гола и одержала победу. Также по три очка взяли «Верес», «Альянс» (хет-трик на счету Николая Агапова) и «Прикарпатье», а «Черноморец» на выезде не сумел обыграть «Николаев».

«Кремень» - «Нива» Тернополь - 1:3
Голы: Семенов 11 (с пенальти) – Семенина 55, 72, Процив 90+2
Удаление: Механив 30 (Нива)

«Горняк-Спорт» - «Альянс» - 2:3
Голы: Вентура 5, Романов 62 – Агапов 1, 39, 79
Удаление: Вентура 70 (Горняк-Спорт)

«Верес» - «Кристалл» - 2:0
Голы: Пасич 51, Шестаков 68
Удаление: Ходаковский 45 (Кристалл)

«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Дитко 63, Хома 86 – Черненко 90+1
Удаление: Цюцюра 90+6 (Прикарпатье)

«Николаев» - «Черноморец» - 1:1
Голы: Охрончук 40 – Авагимян 90+2

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 19:25
    0
    Матч Краматорска с Волинью должен вызвать пристальное внимание у Баранки, или нас всех держат за лохов....
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.05.2021 19:09
    0
    var, 07.05.2021 18:41
    Агровзяточники опять передумали бороться за УПЛ
    Ну дайте дорогу Николаеву.
    Вважаю вони проклали шлях нашим ))
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:06
    0
    Timur24, 07.05.2021 18:56
    «Прикарпаття» - Хома 86 класний гол забив. А Волинь програла. Кварц вертайся вже)))
    Тоже на контору)))
    Голы: Скотаренко (80), Толочко (90, пенальти) - Приймак (11)
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:04
    0
    Timur24, 07.05.2021 18:56
    «Прикарпаття» - Хома 86 класний гол забив. А Волинь програла. Кварц вертайся вже)))
    Слив на контору.
    Голы: Дытко (63), Хома (86) - Черненко (90+1)
    Удаление: Цюцюра (90+6)
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 07.05.2021 18:56
    0
    «Прикарпаття» - Хома 86 класний гол забив. А Волинь програла. Кварц вертайся вже)))
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 18:46
    +1
    Да, Черноморец люто тянут.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 18:42
    +1
    Черноморцу опять дали играть до забитого
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 18:41
    +1
    Агровзяточники опять передумали бороться за УПЛ
    Ну дайте дорогу Николаеву.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 18:46
    +1
    Да, Черноморец люто тянут.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 18:42
    +1
    Черноморцу опять дали играть до забитого
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 18:41
    +1
    Агровзяточники опять передумали бороться за УПЛ
    Ну дайте дорогу Николаеву.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 19:25
    0
    Матч Краматорска с Волинью должен вызвать пристальное внимание у Баранки, или нас всех держат за лохов....
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.05.2021 19:09
    0
    var, 07.05.2021 18:41
    Агровзяточники опять передумали бороться за УПЛ
    Ну дайте дорогу Николаеву.
    Вважаю вони проклали шлях нашим ))
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:06
    0
    Timur24, 07.05.2021 18:56
    «Прикарпаття» - Хома 86 класний гол забив. А Волинь програла. Кварц вертайся вже)))
    Тоже на контору)))
    Голы: Скотаренко (80), Толочко (90, пенальти) - Приймак (11)
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:04
    0
    Timur24, 07.05.2021 18:56
    «Прикарпаття» - Хома 86 класний гол забив. А Волинь програла. Кварц вертайся вже)))
    Слив на контору.
    Голы: Дытко (63), Хома (86) - Черненко (90+1)
    Удаление: Цюцюра (90+6)
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 07.05.2021 18:56
    0
    «Прикарпаття» - Хома 86 класний гол забив. А Волинь програла. Кварц вертайся вже)))
    Ссылка
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