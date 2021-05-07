Первая лига. Героизм Нивы, победы Вереса и Прикарпатья

Состоялись пять матчей в рамках 25-го тура Первой лиги. «Нива Тернополь» в меньшинстве проигрывала 0:1 на выезде «Кремню», но вдесятером сумела забить три гола и одержала победу. Также по три очка взяли «Верес», «Альянс» (хет-трик на счету Николая Агапова) и «Прикарпатье», а «Черноморец» на выезде не сумел обыграть «Николаев».
«Кремень» - «Нива» Тернополь - 1:3
Голы: Семенов 11 (с пенальти) – Семенина 55, 72, Процив 90+2
Удаление: Механив 30 (Нива)
«Горняк-Спорт» - «Альянс» - 2:3
Голы: Вентура 5, Романов 62 – Агапов 1, 39, 79
Удаление: Вентура 70 (Горняк-Спорт)
«Верес» - «Кристалл» - 2:0
Голы: Пасич 51, Шестаков 68
Удаление: Ходаковский 45 (Кристалл)
«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Дитко 63, Хома 86 – Черненко 90+1
Удаление: Цюцюра 90+6 (Прикарпатье)
«Николаев» - «Черноморец» - 1:1
Голы: Охрончук 40 – Авагимян 90+2
Источник — Sport.ua
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Ну дайте дорогу Николаеву.
Голы: Скотаренко (80), Толочко (90, пенальти) - Приймак (11)
Голы: Дытко (63), Хома (86) - Черненко (90+1)
Удаление: Цюцюра (90+6)
Ну дайте дорогу Николаеву.
Ну дайте дорогу Николаеву.
Ну дайте дорогу Николаеву.
Голы: Скотаренко (80), Толочко (90, пенальти) - Приймак (11)
Голы: Дытко (63), Хома (86) - Черненко (90+1)
Удаление: Цюцюра (90+6)
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