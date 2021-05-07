Первая лига. Героизм Нивы, победы Вереса и Прикарпатья

Состоялись пять матчей в рамках 25-го тура Первой лиги. «Нива Тернополь» в меньшинстве проигрывала 0:1 на выезде «Кремню», но вдесятером сумела забить три гола и одержала победу. Также по три очка взяли «Верес», «Альянс» (хет-трик на счету Николая Агапова) и «Прикарпатье», а «Черноморец» на выезде не сумел обыграть «Николаев».

«Кремень» - «Нива» Тернополь - 1:3

Голы: Семенов 11 (с пенальти) – Семенина 55, 72, Процив 90+2

Удаление: Механив 30 (Нива)

«Горняк-Спорт» - «Альянс» - 2:3

Голы: Вентура 5, Романов 62 – Агапов 1, 39, 79

Удаление: Вентура 70 (Горняк-Спорт)

«Верес» - «Кристалл» - 2:0

Голы: Пасич 51, Шестаков 68

Удаление: Ходаковский 45 (Кристалл)

«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 2:1

Голы: Дитко 63, Хома 86 – Черненко 90+1

Удаление: Цюцюра 90+6 (Прикарпатье)

«Николаев» - «Черноморец» - 1:1

Голы: Охрончук 40 – Авагимян 90+2