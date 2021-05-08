«Николаев» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 25-го тура Первой лиги.
«Николаев» - «Черноморец» - 1:1
Голы: Охрончук, 40 - Авагимян, 90.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Охрончук (Николаев).
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Источник — Sport.ua
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