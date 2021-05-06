Ничего себе! Челси может стать обладателем аж двух трофеев ЛЧ в этом сезоне

Это первая команда в истории, которая сыграет в двух финалах ЛЧ за сезон

  • 06.05.2021 15:18
  • 1815 просмотров
  • 2 комментария
Ничего себе! Челси может стать обладателем аж двух трофеев ЛЧ в этом сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Челси» стал автором уникального достижения в Лиге чемпионов. Это первая команда в истории, которая сыграет в двух финалах ЛЧ в одном сезоне!

Английский клуб пробился в финалы турнира и в мужском, и в женском розыгрышах ЛЧ 2020/21.

Мужская команда «Челси» в полуфинале ЛЧ обыграла «Реал» (1:1, 2:0) и теперь сыграет 29 мая в финальном матче в турецком Стамбуле против «Манчестер Сити».

Женская команда «синих» на полуфинальной стадии ЛЧ взяла верх над мюнхенской «Баварией» (1:2, 4:1) и 16 мая в шведском Гетеборге проведет финал против «Барселоны».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 06.05.2021 15:25
    0
    два динамо чемпионы страны ю 21 и основная!!!
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 06.05.2021 15:24
    0
    2 Манчестера будут чемпионами в своих ЛИГАХ!!!!!!!
    Ссылка
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 06.05.2021 15:25
    0
    два динамо чемпионы страны ю 21 и основная!!!
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 06.05.2021 15:24
    0
    2 Манчестера будут чемпионами в своих ЛИГАХ!!!!!!!
    Ссылка
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