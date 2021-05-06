Ничего себе! Челси может стать обладателем аж двух трофеев ЛЧ в этом сезоне

Английский «Челси» стал автором уникального достижения в Лиге чемпионов. Это первая команда в истории, которая сыграет в двух финалах ЛЧ в одном сезоне!

Английский клуб пробился в финалы турнира и в мужском, и в женском розыгрышах ЛЧ 2020/21.

Мужская команда «Челси» в полуфинале ЛЧ обыграла «Реал» (1:1, 2:0) и теперь сыграет 29 мая в финальном матче в турецком Стамбуле против «Манчестер Сити».

Женская команда «синих» на полуфинальной стадии ЛЧ взяла верх над мюнхенской «Баварией» (1:2, 4:1) и 16 мая в шведском Гетеборге проведет финал против «Барселоны».