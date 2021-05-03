Два гранда. Определились финалисты в женской Лиге чемпионов

В финале женской Лиги чемпионов УЕФА «Челси» сыграет с «Барселоной». Матч состоится в воскресенье, 16 мая, на стадионе «Гамла Уллеви» в Гетеборге.

В этом году на трофее появится новое имя. Ни «Челси», ни «Барселона» в прошлом не побеждали в турнире. При этом клуб, который возьмет верх в Швеции, станет первым, кто выиграл мужскую и женскую Лигу чемпионов. «Челси» сыграет в финале впервые. «Барселона» добиралась до решающего матча два года назад, когда в Будапеште со счетом 1:4 уступила «Лиону».

Последние пять турниров выиграл «Лион». В этом году рекордсмены женской Лиги чемпионов в 1/4 финала уступили «ПСЖ», который затем признал превосходство «Барселоны». «Челси» в полуфинале выбил «Баварию», а значит, это будет первый с 2007 года решающий матч без французских или немецких клубов. В финале 2007 года «Арсенал» обыграл шведский «Умео», причем в тренерский штаб «канонирок» входила главный тренер «Челси» Эмма Хейс.

Лига чемпионов (женщины)

1/2 финала, вторые матчи, 2 мая

«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 2:1 (первая игра – 1:1)

(Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 2:1 (первая игра – 1:1) «Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 4:1 (первая игра – 1:2)

Финал, 16 мая, Гетеборг (Швеция)