Английский финал! Определены клубы-участники решающего матча ЛЧ

В решающем матче Лиги чемпионов будут играть две английских команды, которые успешно преодолели полуфинальный раунд.
Финал между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая в Стамбуле.
Лига чемпионов 2020/21
1/2 финала, 27/28 апреля и 4/5 мая
- ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2, 0:2
- Реал (Испания) – Челси (Англия) – 1:1, 0:2
Финал, 29 мая, Стамбул (Турция)
- Манчестер Сити (Англия) – Челси (Англия)
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Источник — Sport.ua
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