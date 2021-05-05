Катерина Козлова – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого мая украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 во Франции.
В матче второго круга украинка сразится против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№115 WTA).
Время начала матча – 12:10 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.