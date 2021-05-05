Катерина Козлова – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Сен-Мало

  • 05.05.2021 12:05
  • 632 просмотра
  • 2 комментария
Катерина Козлова – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катерина Козлова

Пятого мая украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 во Франции.
 
В матче второго круга украинка сразится против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№115 WTA).
 
Время начала матча – 12:10 по Киеву.

📺 Видеотрансляция
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 05.05.2021 12:50
    0
    Дайте какой то другой плеер,будьласка
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 05.05.2021 12:38
    0
    У мене трансляція не процюе чому так?
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 05.05.2021 12:50
    0
    Дайте какой то другой плеер,будьласка
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 05.05.2021 12:38
    0
    У мене трансляція не процюе чому так?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности