ПОЧЕТТИНО: «Отсутствие Мбаппе не может служить оправданием»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над «Манчестер Сити». А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня «Манчестер Сити».

Отсутствие Мбаппе? Это не может служить оправданием. Мы – команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне».