ПОЧЕТТИНО: «Отсутствие Мбаппе не может служить оправданием»

Главный тренер «ПСЖ»​​​​​​​ прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

  • 05.05.2021 01:39
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ПОЧЕТТИНО: «Отсутствие Мбаппе не может служить оправданием»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над «Манчестер Сити». А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня «Манчестер Сити».

Отсутствие Мбаппе? Это не может служить оправданием. Мы – команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне».

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Источник — УЕФА

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