Паулу ФОНСЕКА: «Поражение от Ман Юнайтед непросто пережить»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о поражении команды «Сампдории» (0:2) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

«Это тяжелый момент, но я считаю, что после поражения в Манчестере мы сумели хорошо провести первую половину встречи. Игроки очень старались, но под конец первого тайма пропустили тот гол, который становится для «Ромы» уже чем-то вроде привычки. У нас не было сил среагировать после перерыва, но это был хороший первый тайм. Поражение в Манчестере наложило на «Рому» определенный отпечаток, и это непросто пережить», - сказал Фонсека.

Напомним, что «Рома» в данный момент занимает 7-е место в Серии A. Ранее сообщалось, что Фонсека покинет клуб летом.