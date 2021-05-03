34-й тур
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Поражение от Ман Юнайтед непросто пережить»

«Рома» потерпела третье поражение подряд

  • 03.05.2021 10:04
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Паулу ФОНСЕКА: «Поражение от Ман Юнайтед непросто пережить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о поражении команды «Сампдории» (0:2) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

«Это тяжелый момент, но я считаю, что после поражения в Манчестере мы сумели хорошо провести первую половину встречи. Игроки очень старались, но под конец первого тайма пропустили тот гол, который становится для «Ромы» уже чем-то вроде привычки. У нас не было сил среагировать после перерыва, но это был хороший первый тайм. Поражение в Манчестере наложило на «Рому» определенный отпечаток, и это непросто пережить», - сказал Фонсека.

Напомним, что «Рома» в данный момент занимает 7-е место в Серии A. Ранее сообщалось, что Фонсека покинет клуб летом. 

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Источник — Sky Sport Italia

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