34-й тур
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фонсека опять проиграл. Сампдория нанесла поражение Роме

Римский клуб не может выиграть на протяжении четырех матчей

  • 02.05.2021 23:47
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Фонсека опять проиграл. Сампдория нанесла поражение Роме
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Сампдория» победила «Рому» со счетом 2:0. Эдин Джеко не забил пенальти.

«Рома» осталась на 7-й позиции (55 очков). Римский клуб не может выиграть на протяжении четырех матчей, набрав за это время лишь одно очко.

Лидеры Серии A: «Интер» (82), «Аталанта», «Ювентус», «Милан» (по 69), «Наполи» (67), «Лацио» (64), «Рома» (55).

Серия А. 34-й тур

«Сампдория»  «Рома»  2:0

Голы: Адриэн Силва, 45, Янкто, 65

Нереализованный пенальти: Джеко, 71 (вратарь)

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 85), Верре (Рамирес, 73), Янкто, Торсби, Габбьядини (Бальде, 73), Дамсгор (Кандрева, 81).

«Рома»: Фузату, Сантон (Карсдорп, 69), Смоллинг, Бруну Перес, Манчини, Кумбулла (Роджер Ибаньес, 64), Мхитарян, Кристанте, Вильяр (Дарбо, 83), Джеко, Майораль (Пасторе, 69).

Предупреждения: Кумбулла, 24. Кристанте, 32. Манчини, 70.

Судья: Сакки (Италия).

2 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Турнирная таблица Серии A

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Якуб Янкто (Сампдория).
45' ГОЛ ! Мяч забил Адриен Силва (Сампдория).
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Источник — Sport.ua

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