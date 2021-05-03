В матче 34-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле обыграла «Рому» со счетом 2:0.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Якуб Янкто (Сампдория).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриен Силва (Сампдория).
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Источник — Sport.ua
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