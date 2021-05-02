НЕЙМАР: «Матч с Манчестер Сити? Я буду на передовой»

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о подготовке к ответному матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4 мая):

«Первое, что нужно сделать сейчас, – отдохнуть после игры с «Лансом», а затем по-настоящему сосредоточиться на Лиге чемпионов. У нас был тяжелейший первый матч с «Манчестер Сити», но мы должны верить в себя, независимо от того, что говорят статистика или шансы на победу в процентах.

Думаю, в нас должен верить каждый парижанин! Я на передовой, и я буду первым воином, который вступит в бой за команду. Сделаю все возможное. Сделаю все, чтобы отыграться, несмотря ни на что, даже если придется умереть на поле».

Напомним, первый матч ПСЖ дома проиграл 1:2.