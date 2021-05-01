В воскресенье, 2 мая, в Валенсии на поле стадиона «Месталья» состоится матч 34 тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» примет «Барселону».

«Валенсия»

Коллектив Хави Грасия в турнирной таблице испанского чемпионата занимает 14 позицию. У него 36 очков после 33 сыгранных матчей (8 побед, 12 ничьих, 13 поражений). Большую часть своего турнирного багажа – 25 пунктов из 36-ти – «летучие мыши» сформировали на своем поле. В 16 домашних поединках они добились 6 побед при 7 ничьих и трех поражениях. На настоящий момент у «Валенсии» продолжается восьмиматчевая домашняя серия без поражений (4 победы, 4 ничьи).

Впрочем, в пяти крайних на сегодня, в целом, играх валенсийцы никак не могут выиграть. 21 марта они дома обыграли «Гранаду» (2:1), после чего уступили на выезде «Кадису» (1:2), сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2 дома) и «Бетисом» (также 2:2, но на выезде), уступили в гостях «Осасуне» (1:3), а затем дома поделили очки с «Алавесом» (1:1).

Если верить неофициальным данным, в лазарете «Валенсии» находится лишь голкипер Силлессен. Правда, его участие в матче под вопросом.

«Барселона»

Команда Рональда Кумана в середине текущей недели лишилась возможности выйти в единоличные лидеры таблицы Примеры. В отложенном матче 33 тура она принимала на своем поле «Гранаду». Победа гарантировала «сине-гранатовым» первую позицию, но они не взяли в матче хотя бы одно очко, а проиграли 1:2. Таким образом, к визиту на «Месталью» каталонцы подходят в статусе третьей команды турнирной таблицы. В активе у них 71 очко после 33 проведенных поединках (22 победы, 5 ничьих, 6 поражений).

По показателям на выезде «Барселона» нынче вторая в чемпионате Испании. Она в 16 гостевых играх набрала 34 пункта, добившись 11 побед при одной ничьей и четырех поражениях. 10 апреля «блаугранас» в Мадриде проиграли 1:2 «Реалу», чем прервали серию из девяти выездных побед. После же неудачи в логове «сливочных» подопечные Кумана добились на выезде победы над «Вильярреалом» (2:1). В пяти же последних на сегодня поединках в Примере у «Барселоны» 2 поражения при трех победах.

В предстоящей игре партнерам не смогут помочь все еще находящиеся в лазарете клуба Фати, Коутинью и Брэйтуэйт.

История встреч

Команды провели между 72 матча. На счету у «Валенсии» 16 побед, в активе у «Барселоны» 37 выигрышей. 19 встреч завершились вничью. «Летучие мыши» поразили ворота каталонцев 91 раз, те ответили 144 голами.

В матче первого круга текущего испанского чемпионата, который состоялся на «Камп Ноу» 19 декабря, была зафиксирована ничья 2:2.

Ориентировочные составы:

«Валенсия»: Силлессен, Коррейя, Габриэль, Гуилламон, Гайя, Васс, Солер, Рачич, Черышев, Гедеш, Гомес.

«Барселона»: тер Штеген, Ленгле, Пике, Мингуэса, Альба, Педри, Бускетс, де Йонг, Дест, Гризманн, Месси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция - П2 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

2 мая, воскресенье