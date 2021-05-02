34-й тур
Валенсия
2 : 3
Барселона
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Месси! Победив Валенсию, Барселона продолжает гонку за лидером

«Барселона» и «Реал» отстают от «Атлетико» на 2 очка за 4 тура до конца

  • 02.05.2021 23:59
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Дубль Месси! Победив Валенсию, Барселона продолжает гонку за лидером
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала волевую победу против «Валенсии» (3:2).

Дубль оформил капитан «Барсы» Лионель Месси.

«Барселона» набрала 74 очков и сравнялась по очкам с «Реалом». Обе команды отстают от «Атлетико» на 2 пункта за 4 тура до конца.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (76), «Реал», «Барселона» (по 74), «Севилья» (70), «Реал Сосьедад» (53), «Вильярреал» (52), «Бетис» (51).

Ла Лига. 34-й тур

«Валенсия»  «Барселона»  2:3

Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 – Месси, 57, 69, Гризманн, 63.

Нереализованный пенальти: Месси, 57 (вратарь)

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Лато (Диакаби, 64), Гильямон (Олива, 79), Коррейа, Солер, Рачич (Гамейро, 79), Гонсалу Гедеш, Гомес.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Сержи Роберто, 75), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Педри (Мориба, 75).

Предупреждения: Рачич, 35. Лато, 56. тер Штеген, 65.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

2 мая. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Вальядолид» – «Бетис» – 1:1

Голы: Вайссман, 68 – Руибаль, 49.

«Вильярреал» – «Хетафе» – 1:0

Гол: Пино, 79.

«Гранада» – «Кадис» – 0:1 

Гол: Собрино, 39.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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