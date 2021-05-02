Дубль Месси! Победив Валенсию, Барселона продолжает гонку за лидером

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала волевую победу против «Валенсии» (3:2).
Дубль оформил капитан «Барсы» Лионель Месси.
«Барселона» набрала 74 очков и сравнялась по очкам с «Реалом». Обе команды отстают от «Атлетико» на 2 пункта за 4 тура до конца.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (76), «Реал», «Барселона» (по 74), «Севилья» (70), «Реал Сосьедад» (53), «Вильярреал» (52), «Бетис» (51).
Ла Лига. 34-й тур
«Валенсия» – «Барселона» – 2:3
Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 – Месси, 57, 69, Гризманн, 63.
Нереализованный пенальти: Месси, 57 (вратарь)
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Лато (Диакаби, 64), Гильямон (Олива, 79), Коррейа, Солер, Рачич (Гамейро, 79), Гонсалу Гедеш, Гомес.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Сержи Роберто, 75), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Педри (Мориба, 75).
Предупреждения: Рачич, 35. Лато, 56. тер Штеген, 65.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
2 мая. Валенсия. Стадион «Месталья».
«Вальядолид» – «Бетис» – 1:1
Голы: Вайссман, 68 – Руибаль, 49.
«Вильярреал» – «Хетафе» – 1:0
Гол: Пино, 79.
«Гранада» – «Кадис» – 0:1
Гол: Собрино, 39.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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