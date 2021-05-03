В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» (3:2).
«Валенсия» – «Барселона» – 2:3
Голы: Габриэл Паулиста, 50, Солер, 83 – Месси, 57, 69, Гризманн, 63.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Паулиста (Валенсия).
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Источник — MEGOGO
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