20-й тур
Эпицентр Дунаевцы
3 : 0
Волынь-2
30.04.2021, FT

На пути в Лигу чемпионов. Металл отгрузил 5 мячей команде из Мариуполя

30 апреля прошли поединки 20-го тура Второй лиги Украины

  • 30.04.2021 20:17
  • 2006 просмотров
  • 4 комментария
На пути в Лигу чемпионов. Металл отгрузил 5 мячей команде из Мариуполя
© ФК Металл Харьков

30 апреля прошли поединки 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

«Металл» под руководством Александра Кучера отгрузил 5 мячей «Яруду», команде из Мариуполя (5:0), и упрочил лидерство. Бизнесмен Александр Ярославский планирует возродить знаменитый «Металлист» на базе «Металла» и вывести команду в Лигу чемпионов.

Вторая лига чемпионата Украины

20-й тур, 30 апреля

«Металл» Харьков – «Яруд» Мариуполь – 5:0

 Голы: Демченко, 26, 43, Жо, 48, Пидлепенец, 50, Сикорский, 90+3. 

«Эпицентр» Дунаевцы – «Волынь-2» Луцк – 3:0

Голы: Ивашко, 44, 54, Червонецкий, 58

«Днепр» Черкасcы – «Николаев-2» – 1:0

Гол: Аверьянов, 78 (пен.)

«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Карпаты» Львов – 1:1

Голы: Пограничный, 59 – Бычек, 33.

«Металлург» Запорожье – «Балканы» Заря – 2:0

Голы: Сарапий, 14 (пен.), Остапенко, 27.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 30.04.2021 21:01
    0
    Правильнее было б "За шаг до Первой лиги" (или т.п.), поскольку победа в следующем туре дает 100% повышение в классе.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 20:48
    0
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.04.2021 20:33
    +4
    Очень симпатизирую Металлу и буду рад возрождению!
    Но с ЛЧ авторы статьи немного поторопились ;)
    Давайте как то поступательно хвалить клуб, согласно его состоявшимся достижениям!
    А не фантазировать!
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 30.04.2021 20:29
    -1
    Неправильный заголовок. Правильно будет так:
    На пути к ФИНАЛУ Лиги чемпионов.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.04.2021 20:33
    +4
    Очень симпатизирую Металлу и буду рад возрождению!
    Но с ЛЧ авторы статьи немного поторопились ;)
    Давайте как то поступательно хвалить клуб, согласно его состоявшимся достижениям!
    А не фантазировать!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 30.04.2021 21:01
    0
    Правильнее было б "За шаг до Первой лиги" (или т.п.), поскольку победа в следующем туре дает 100% повышение в классе.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 20:48
    0
    Ссылка
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