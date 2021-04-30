На пути в Лигу чемпионов. Металл отгрузил 5 мячей команде из Мариуполя

30 апреля прошли поединки 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
«Металл» под руководством Александра Кучера отгрузил 5 мячей «Яруду», команде из Мариуполя (5:0), и упрочил лидерство. Бизнесмен Александр Ярославский планирует возродить знаменитый «Металлист» на базе «Металла» и вывести команду в Лигу чемпионов.
Вторая лига чемпионата Украины
20-й тур, 30 апреля
«Металл» Харьков – «Яруд» Мариуполь – 5:0
Голы: Демченко, 26, 43, Жо, 48, Пидлепенец, 50, Сикорский, 90+3.
«Эпицентр» Дунаевцы – «Волынь-2» Луцк – 3:0
Голы: Ивашко, 44, 54, Червонецкий, 58
«Днепр» Черкасcы – «Николаев-2» – 1:0
Гол: Аверьянов, 78 (пен.)
«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Карпаты» Львов – 1:1
Голы: Пограничный, 59 – Бычек, 33.
«Металлург» Запорожье – «Балканы» Заря – 2:0
Голы: Сарапий, 14 (пен.), Остапенко, 27.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но с ЛЧ авторы статьи немного поторопились ;)
Давайте как то поступательно хвалить клуб, согласно его состоявшимся достижениям!
А не фантазировать!
На пути к ФИНАЛУ Лиги чемпионов.
Но с ЛЧ авторы статьи немного поторопились ;)
Давайте как то поступательно хвалить клуб, согласно его состоявшимся достижениям!
А не фантазировать!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.