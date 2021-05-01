В поединке 20 тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» разгромил «Яруд» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Сикорский (Металл).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металл).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металл).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металл).
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Источник — YouTube
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