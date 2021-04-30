Нагельсманн и Бавария: Дас ист фантастиш!

Они не могли не встретиться: самый сильный клуб Германии последних лет и самый перспективный немецкий тренер последней пятилетки. Собственно, слухи о том, что Нагельсманн может оказаться в «Баварии», циркулировали и раньше. В частности, шесть лет назад ФК «Голливуд» вел переговоры с 27-летним Нагельсманном, который навел грандиозного шухера в первенстве среди 19-летних, сделав свой «Хоффенхайм» чемпионом страны. Баварцы предлагали молодому тренеру место не в первой команде, а в дубле. Герр Юлиан согласился. Но «Бавария» вдруг передумала. Решила перестраховаться.

А тем временем молодое дарование вышло на авансцену уже Первой Бундеслиги. В «Хоффенхайме» ему доверили место тренера основной команды. И парень сходу использовал свой шанс. В первом сезоне он сумел уберечь «деревенщину» от вылета, параллельно став самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. Второй и третий сезоны в команде из Зинсхайма для Нагельсманна стали вообще бомбическими: четвертое и третье места в чемпионате Германии, выход в групповой этап Лиги чемпионов, титул лучшего наставника Бундеслиги.

«Бавария» следила за его успехами. И вроде бы как снова звала к себе. Но то ли это все было на уровне слухов, то ли Нагельсманн хотел большей конкретики (к тому же, поговаривают, перед трансфером в «Лейпциг» в услугах молодого немца был кровно заинтересован сам «Реал»), так или иначе, но он выбрал «Лейпциг».

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Его переход в «самый ненавистный клуб Германии» был очень логичным и продуманным шагом. В «Хоффенхайме» Юлиан достиг потолка, ему обязательно нужно было новое пространство для маневра. Ему обязательно нужен был такой проект, как «Лейпциг» - очень амбициозный и финансово мощный, но не из разряда первой величины. То есть, Нагельсманн сознательно выбрал «Ред Булл», а не, скажем, «Реал», чтобы получить необходимый опыт – и управленческий, и методический – в первую очередь для того, чтобы с клубами уровня «Реала» разговаривать в одной тональности, а не стоять на задних лапах. Кем был бы на «Сантьяго Бернабеу» Нагельсманн сразу после Зинсхайма? Все равно ноунеймом, сродни Лопетеги или, тем более, Солари. Юлиан уже тогда понимал, что время работает на него. Теперь же, после «Лейпцига», Нагельсманн – самый молодой тренер, выводивший свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Человек в Лейпциге набил руку, заматерел, перестал бросаться из крайности в крайность даже в поисках своего внешнего проявления (одна ретушь на бровях чего стоила). И теперь, в возрасте Христа, мы имеем (точнее, имеет «Бавария») уже полностью состоявшегося тренера, причем высочайшей квалификации, готового работать с командой уровня «Баварии» и, что немаловажно, голодного до больших побед. Так уж получалось доселе, что на «взрослом» уровне Нагельсманн не завоевывал титулов. С «Баварией» этот пробел пройдет мигом. Как детская болезнь левизны у коммунистов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Тем более, что работа именно в «Баварии» была еще с младых ногтей мечтой Нагельсманна. Он родился в Баварии, недалеко от Мюнхена, и вся его футбольная карьера (а она получилась скоротечной из-за серьезной травмы колена: завязал с карьерой игрока в неполных 20 лет) прошла в двух тамошних клубах – «Аугсбурге» и «Мюнхене-1860». Большого футболиста из-за той страшной хронической травмы из Юлиана не вышло. Но он пообещал своему отцу, которого потерял еще в бытность игроком, что когда-нибудь, но обязательно перейдет в «Звезду Юга». Спустя дюжину лет Юлиан исполнил свое обещание.

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В принципе, с этой стороной все более-менее понятно. Мне почему-то кажется, что даже «Реалу» Юлиан отказал пару- тройку лет тому назад только потому, что понимал, что рано или поздно, но его мечта воплотиться в жизнь. И она таки воплотилась. Скорее рано, чем поздно: Нагельсманн стал вторым в истории самым молодым наставником «Баварии» (после датчанина Лербю, возглавлявшего мюнхенцев в начале девяностых годов прошлого века; правда, возглавлявшего всего пять месяцев). А вот как быть с резоном «Баварии», которая, помимо всего прочего, заплатила сумасшедшую, как за тренера, неустойку «Лейпцигу» за досрочный разрыв контракта – 25 миллионов евро. Признаться, эта сумма сейчас немалая и в контексте стоимости за действующего игрока, но вот за тренера – это слишком. Что же прельстило баварцев в молодом наставнике «Лейпцига»?

Наверное, данный вопрос нужно рассматривать в комплексе. Анчелотти, Гвардиола, Ковач – эти наставники «постхайнкесовой» эпохи не оставили сколь заметного следа в клубе. Даже Пеп, если говорить о его успехах в Лиге чемпионов. А вот Ханси Флик, возникший фактически ниоткуда после отставки Ковача, сходу вывел «Баварию» на вершину мировой футбольной пирамиды. Флик наверняка еще долгие годы приносил бы «Баварии» титулы и славу, но он решил подобрать тонущую Бундестим. Это его право. Боссы главного немецкого гранда резонно посчитали, что нового рулевого для «красной машины» нужно искать среди своих. Уверен, что кандидатура Нагельсманна возникла сразу же, интуитивно и подспудно. Просто потому, что Юлиан наверняка фигурировал во всех последних шор-листах баварцев, когда те искали для команды нового наставника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик

За что же его так уважают в Германии? Ну, этот тренер сам по себе – уже уникум, о чем отчасти было сказано выше: и самый молодой лучший тренер Германии, и самый молодой тренер в плей-офф чемпионской Лиги. На Родине его называют «вторым Моуринью», и, в принципе, есть за что. К своим 33 годам Нагельсманн уже успел обрести и признание среди коллег по цеху, и авторитет среди футболистов. Как и сеу Жозе, герр Юлиан не достиг сколько-нибудь заметных успехов в игроцкую бытность, но этих двоих очень любят их подопечные. И если Моуринью уже фактически «идет с ярмарки», то Нагельсманн туда только зашел. Почему-то кажется, что молодой немец может перещеголять некогда неистового португальца. В первую очередь потому, что Нагельсманн продолжает жадно усовершенствоваться, тогда как Моуринью непростительно застыл в футболе начала 2000-ных.

Персона Нагельсманна притягивает внимание этой своей уникальностью, но она не противоречивая и не скандальная, в отличие от бывшего тренера «Тоттенхэма». Для «Баварии» это очень кстати: незапятнанная репутация почти что «истинного арийца», который, к тому же, спал и видел себя именно на «Альянц Арене». Румменигге сотоварищи, угадав с Фликом, поняли, что не нужно от добра искать добро. Не нужно делать революцию, ведь и без того все отменно работает, как в новой модели БМВ. Нужно было просто найти такого пилота, который бы безболезненно, квалифицированно и с детской улыбкой ничего не ломал, а развил начатое предшественником, приумножил и добавил бы лоску и узнаваемости тренерской скамье «Рекордмайстера». Под все эти критерии Нагельсманн подходит как нельзя лучше.

Впрочем, как и ему «Бавария».