Катерина Козлова – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Мадриде

  • 28.04.2021 10:47
  • 954 просмотра
  • 1 комментарий
Катерина Козлова – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© USTA. Катерина Козлова

28 апреля украинская теннисистка Катерина Козлова проведет второй матч квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
В финале отбора Козлова (№137 WTA) сыграет против представительницы Казахстана Зарины Дияс (№89 WTA) первым запуском на стадионе №3. Время начала встречи – 11:00 по Киеву.

Трансляция доступна здесь

Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла всего один матч.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.04.2021 11:26
    0
    Катя похудела, очень симпатично выглядит
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.04.2021 11:26
    0
    Катя похудела, очень симпатично выглядит
    Ссылка
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