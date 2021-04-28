Катерина Козлова – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 апреля украинская теннисистка Катерина Козлова проведет второй матч квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В финале отбора Козлова (№137 WTA) сыграет против представительницы Казахстана Зарины Дияс (№89 WTA) первым запуском на стадионе №3. Время начала встречи – 11:00 по Киеву.
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Ранее девушки встречались четыре раза, украинка выиграла всего один матч.
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Источник — Sport.ua
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