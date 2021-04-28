Преемники Особенного. Кто может возглавить Тоттенхэм после Моуриньо

19 апреля на фоне массовой истерии, творившейся в мировых СМИ по поводу создания футбольной европейской Суперлиги, новость об уходе с поста главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, которая в другой отрезок времени обязательно была бы топовой, как-то затерялась и не оценивалась настолько серьезно. Все-таки, когда на горизонте маячит развал всей действующей системы европейского футбола, рассуждать с серьезным видом о проблеме внутри одного конкретного клуба как-то негоже…

Вполне объяснимо, что вскоре некоторые издания растиражировали «новость» о якобы отказе Моуриньо вывести свою команду на тренировку с целью саботажа возможного участия «шпор» в Суперлиге, но увольнение португальца, скорее всего, событийно просто совпало с официальным оглашением «12 отступников» о создании нового турнира, который через пару дней приказал долго жить. Португальца перестали терпеть из-за отсутствия результатов, на которые надеялись руководители «Тоттенхэма». Поэтому исполняющим обязанности до конца нынешнего сезона был назначен Райан Мейсон, а сами боссы за указанный отрезок времени постараются подыскать оптимального кандидата в преемники «Особенному».

Кто же станет следующим главным тренером «Тоттенхэма»? Попробуем ответить на этот вопрос, разобравшись в персонах наиболее явных к текущему моменту кандидатов, один из которых уже успел достичь договоренности с «Баварией»…

Брендан РОДЖЕРС

В свое время Роджерс прошел путь в английском футболе от «Уотфорда» до «Ливерпуля», но с «красными» так и не сумел прервать «чемпионское проклятие», которое в минувшем году наконец-то пало под напором Юргена Клоппа. Ныне Роджерс довольно успешно работает с «Лестером», который, если не случится чего-то экстраординарного, должен вывести в Лигу чемпионов на следующий сезон. Поговаривают, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви хотел пригласить Роджерса еще в 2012 году, после отставки с поста главного тренера «шпор» Гарри Реднаппа, но в итоге североирландца перехватил «Ливерпуль».

Ныне «Тоттенхэм» способен предложить Роджерсу больший бюджет, чем коуч имеет в «Лестере», однако увидит ли Брендан для себя новый вызов в работе с командой, которая рискует и вовсе пролететь мимо еврокубкового сезона-2021/22 – огромный вопрос. По крайней мере, сложно себе представить, чтобы Роджерс, контракт которого с «лисами» действует до лета 2025 года, рвался в «Тоттенхэм» из команды, с которой сумеет вновь сыграть в Лиге чемпионов и показать свой талант на фоне остальных наиболее успешных тренеров континента. Поэтому сейчас вариант с Роджерсом – это, скорее, мечты Леви, чем реальность, на которую президент «Тоттенхэма» способен замахнуться.

Роберто МАРТИНЕС

Испанец Роберто Мартинес неплохо зарекомендовал себя на уровне английской Премьер-лиги, где поработал с «Суонси», «Уиганом» и «Эвертоном». Пожалуй, лишь «ирисок» хоть как-то можно соизмерять в вопросе экономических возможностей с «Тоттенхэмом», а потому чисто теоретически вариант трудоустройства в стане «шпор» выглядит привлекательным, как для наставника, так и для клуба.

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Другое дело, что сейчас 47-летний специалист связан контрактом с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, и готовится принять участие в финальной части Евро-2020. Сборная Бельгии с ее нынешним составом входит в когорту лучших команд не только европейского континента, но и всего мирового футбола, а потому этот коллектив способен как следует пошуметь как на Евро, так и на чемпионате мира в Катаре, который должен состояться в следующем году. Если Мартинесу удастся добиться весомых результатов на этих турнирах, то он почти наверняка получит приглашения от еще более топовых клубов, чем «Тоттенхэм», а потому особого смысла спешить сейчас для Роберто нет. Наверное, сам коуч это прекрасно понимает, а потому и слухи о его возможном приходе в стан «шпор» выглядят, мягко говоря, удивительными.

Нуну ЭШПИРИТУ САНТУ

С 2017 года этот португалец работает в Англии, где в премьерном же сезоне уверенно вывел «Вулверхэмптон» из Чемпионшипа в АПЛ, а затем и сделал «волков» крепким середняком элитарного дивизиона английского футбола. Впрочем, в текущем розыгрыше дела у «Вулверхэмптона» идут не столь хорошо и, скорее всего, команда не квалифицируется в еврокубки, чего бы так хотелось Нуну Эшпириту Санту. Поэтому вариант с «Тоттенхэмом», который однозначно будет являться для португальца движением вверх по карьерной лестнице, способен оказаться взаимовыгодным для всех сторон сделки – «Вулверхэмптон» получит отступные за досрочный уход своего наставника, Эшпириту Санту сможет обрести новый вызов в тренерском ремесле, а «Тоттенхэм» получит наставника с довольно успешным опытом баталий на уровне АПЛ.

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Поспособствовать приходу Эшпириту Санту в «Тоттенхэм» может тот факт, что, по слухам, тренер еще в январе просил своего агента Жорже Мендеша подыскать для него новый клуб. Тогда хороших вариантов в АПЛ не было, но сейчас для опытного переговорщика открываются отличные возможности договориться с Леви. Тем более, что последний несколько раз публично восторгался работой Эшпириту Санту с «Вулверхэмптоном», а потому вряд ли откажется от возможности поработать с этим тренером, если запросы того не станут для «шпор» камнем преткновения.

Рафаэль БЕНИТЕС

Несмотря на то, что последние пять лет испанец Бенитес не работал с топ-клубами, он не перестает позиционироваться в футбольном мире, как специалист высочайшего уровня. В свое время Рафаэль руководил «Ливерпулем», «Интером», «Челси», «Наполи» и «Реалом», становившись обладателем престижных трофеев не только Лиги Европы, но и Лиги чемпионов. Последние два турнира – нечто вожделенное для фанатов и руководства «Тоттенхэма», который за всю 138-летнюю клубную историю имеет в активе лишь 27 трофеев, причем только три – континентальные (два Кубка УЕФА и один Кубок обладателей кубков).

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Последние полтора года Бенитес трудился в Китае, где возглавлял «Далянь Ифан», с которым не добился серьезных успехов, но как следует подзаработал. Сейчас 61-летний специалист подходит к такому этапу своей карьеры, когда серьезная возможность может оказаться последней, а потому для него наверняка вариант с «Тоттенхэмом» будет очень интересным, да и самим «шпорам», наверное, стоило бы довериться опыту Бенитеса, делавшего весьма крепкие команды в соизмеримых проектах – «Валенсии», «Наполи» и «Ньюкасле».

Массимилиано АЛЛЕГРИ

Как и Рафаэль Бенитес, Массимилиано Аллегри ныне пребывает без работы, а потому наверняка заинтересуется возможностью вернуться к ремеслу. Этот итальянский специалист покинул «Ювентус» летом 2019 года, после чего вокруг него роится немало слухов, но ни один из них не вырисовался в какую-либо конкретику.

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«Тоттенхэм» однозначно будет тем клубом, над предложением которого Аллегри задумается. Поговаривают, что Массимилиано уже давно хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии, и лишь ждет подходящей возможности. Да и сам «Тоттенхэм», по слухам, приценивался к Аллегри еще в 2019 году, но в конечном итоге оставил выбор на более статусном и показавшемся боссам клуба символом гарантированного успеха Жозе Моуриньо. Несколько дней назад итальянское издание Tuttosport сообщило, что представители «Тоттенхэма» стараются найти контакты с Аллегри, чтобы обсудить с тем возможность потенциального сотрудничества. Если такие переговоры начнутся, то как минимум на поверхности не существует видимых причин, по которым они могли бы оказаться неудачными.

Ральф ХАЗЕНХЮТТЛЬ

53-летний австриец Хазенхюттль, который имя в тренерском ремесле сделал в Германии, с 2018 года работает в английской Премьер-лиге с «Саутгемптоном». «Святые» под его руководством, откровенно говоря, не блещут, но куда важнее, что им удается сохранять прописку в АПЛ, зарабатывая пристойные деньги для своих владельцев. Впрочем, сам Хазенхюттль наверняка имеет куда большие амбиции, чем просто барахтанье в районе зоны вылета. Проект под названием «Саутгемптон», очевидно, в ближайшем будущем не сможет предложить своему наставнику нечто большее, а вот в «Тоттенхэме» претендовать на места в еврокубках и, возможно, даже «медальном зачете» вполне реально.

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Говорят, что методы работы и тренировочный процесс Хазенхюттля очень похож на то, как привык организовывать процесс Маурисио Почеттино, ранее несколько лет кряду добивавшийся хороших результатов с «Тоттенхэмом». Последний фактор способен сыграть в пользу австрийца, который вряд ли будет долго «ломаться» в переговорах, набивая себе цену, как некоторые из специалистов, представленных выше.

Райан МЕЙСОН или Ледли КИНГ

Если «Тоттенхэму» не удастся заполучить тренера серьезного уровня, то вполне возможно, что «шпорам» стоит дать шанс кому-то из собственных кадров. Например, нынешнему исполняющему обязанности главного тренера Райану Мейсону, или одному из его ассистентов, который также входил в штаб Моуриньо, Ледли Кингу.

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Оба являются плоть от плоти «шпорами», где начинали свою профессиональную карьеру как на уровне игроков, так и на уровне тренеров. Кинг и вовсе отдал «Тоттенхэму» все 14 лет выступлений на поле, являвшись, к тому же, капитаном команды. Поэтому чисто эмоционально назначение кого-либо из пары Мейсон – Кинг полноправным главным тренером «Тоттенхэма» было бы воспринято болельщиками «шпор» с воодушевлением. Другое дело, какие результаты теоретически способны обеспечить специалисты без серьезного опыта… Впрочем, до них история знает немало примеров, когда даже на топ-уровне доверяли молодым наставникам, и те достигали феноменальных вершин.