Тренер Легии: «Русин? Я ни от кого не отказываюсь»

Челсав Михневич – о положении Назария Русина в команде

  • 27.04.2021 20:19
  • 1284 просмотра
  • 4 комментария
Тренер Легии: «Русин? Я ни от кого не отказываюсь»
© ФК Легия. Назарий Русин

Главный тренер «Легии» Челсав Михневич рассказал о перспективах в команде двух арендованных у «Динамо» игроков – Артема Шабанова и Назария Русина:

«У Шабанова были хорошие и плохие моменты, но он нам очень понравился. Он нам очень помог в качестве левого защитника в системе с тремя игроками обороны. Позже он получил травму.

Русин? Я сказал ему, что он будет соревноваться с, возможно, лучшим бомбардиром чемпионата Польши – Томашом Пекхартом, что ему нужно набраться терпения, что он не будет играть в каждом матче. Но уже перед встречей с «Гурник» Забже 27 февраля он был разочарован, что не попал в заявку из 20 игроков.

Отношения между нами были хорошими. Я рассказал ему, каково его положение в клубе. Сказал, что не буду садить на трибуны кого-то, кто тренировался с нами с января, только потому, что к нам приехал Русин из «Динамо».

Я также спросил у него, что ему пообещал агент, надеется ли он, что станет первым номером в «Легии». Добавил, что я никогда не говорил с ним на эту тему, потому что не знал его. Тогда он отказался играть за дубль. Проблема в том, что команда это видит. Игор Левчук, который многого добился в своей карьере, играет же в дубле.

Представляю ли я дальнейшее сотрудничество с Русиным? Я не отказываюсь ни от одного игрока. Я пережил разные истории, меня не обижает реальность. Важно, чтобы игрок понимал иерархию внутри клуба.

Не игрок решает, сколько он будет играть. Ни один тренер себе этого не позволит. Я также не знаю, хочет ли он здесь остаться. Возможно, он будет искать другие варианты. Не знаю, каким будет его будущее».

Ранее сообщалось о том, что «Легия» не сможет выкупить Шабанова.

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Источник — Sport.pl

(3 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 27.04.2021 21:27
    0
    Hemingway, 27.04.2021 21:09
    Який сенс викладатись, вбивати здоровя в клубі, який не збирається викупити твій контракт? Якщо вони на Шабанова не мають гроші, то на Русина тим більше.
    Зустрічне питання, сенс клубу витрачати гроші на гравця який не показує гру і відмовляється грати в дублі?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.04.2021 21:09
    0
    Який сенс викладатись, вбивати здоровя в клубі, який не збирається викупити твій контракт? Якщо вони на Шабанова не мають гроші, то на Русина тим більше.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 20:42
    -1
    Не сиди на мяче, грыжа будет
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 20:22
    +3
    Отношения Русина и Легии как та песня : "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 20:22
    +3
    Отношения Русина и Легии как та песня : "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 27.04.2021 21:27
    0
    Hemingway, 27.04.2021 21:09
    Який сенс викладатись, вбивати здоровя в клубі, який не збирається викупити твій контракт? Якщо вони на Шабанова не мають гроші, то на Русина тим більше.
    Зустрічне питання, сенс клубу витрачати гроші на гравця який не показує гру і відмовляється грати в дублі?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.04.2021 21:09
    0
    Який сенс викладатись, вбивати здоровя в клубі, який не збирається викупити твій контракт? Якщо вони на Шабанова не мають гроші, то на Русина тим більше.
    Ссылка
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