Металлист 1925 привозит три очка из Краматорска

После трёх подряд ничьих в чемпионате харьковчане одержали победу в выездном матче

  • 26.04.2021 15:23
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Металлист 1925 привозит три очка из Краматорска

В субботу, 24-го апреля, «Металлист 1925» в гостях, в Краматорске, играл против местного «Авангарда». Краматорская команда до субботней встречи с харьковчанами не проигрывала в чемпионате 5 матчей подряд, победная серия началась 31-го марта и включала в себя – 3 победы и 2 ничьи, разница мячей в этих матчах +4, забито 8 и пропущено 4. Завершал осеннюю часть «Авангард» ужасно – 4 подряд поражения и разница мячей в этих четырех матчах минус 12 (1 гол забит и 13 пропущено). Вообще же, первую часть чемпионата «Авангард» завершил на 15-ом предпоследнем месте, имея в своем активе всего 8 очков в 14 матчах и всего 9 забитых голов. Причём после зимнего перерыва печальная проигрышная серия авангардовцев продолжилась. К четырём подряд проигрышам в концовке осенней части чемпионата добавились ещё два поражения. Но потом пошла эта серия без поражений. Получается, «Авангард» в семи матчах весны набирает 11 очков и забивает в этих семи играх 10 голов. И уже команда из Краматорска на 13-м месте. Что интересно, за «Авангард» играют 4 бывших игроков «Металлиста 1925». Они присоединились к краматорской команде во время зимней паузы. Это защитник Чидера Калит, полузащитник Толочко и двое нападающих – Ермоленко и Скотаренко. Причём первые трое играли за харьковчан в осенней части чемпионата. Ермоленко и Толочко хорошо влились в свой новый коллектив, каждый из них забил по два гола и оба стали игроками основного состава. Скотаренко и Чедира Келит регулярно выходят на замену. В субботнем матче Ермоленко и Толочко снова вышли в основе, а Денис Скотаренко опять со скамейки, нигериец остался невостребованным в этом матче.

Подопечные Кривенцова после трёх кряду ничьих естественно ехали в Краматорск исключительно за победой. Любой другой результат практически не оставлял харьковчанам никаких реальных шансов на выход в УПЛ. Кстати, соперники были очень  хорошо знакомы, ведь регулярно играют между собой в силу географической близости не только в чемпионате, но и в контрольных матчах. В официальных матчах статистика накануне встречи была такая – три победы у харьковчан, две у «Авангарда», ни одного ничейного результата и разница мячей 4:3 в пользу «Металлиста 1925».   

Гости с самого начала постарались захватить инициативу, и им это удалось в полной мере. Первые удары Крыськива и Дерека по воротам гостей не были опасными. А вот на 16-й минуте бразилец получил поперечный пас от Жичикова и отважился пробить издали. Голкипер хозяев поля Поспелов с трудом перевёл мяч на угловой. Чувствовалось, что харьковчанам явно не хватало на поле двух креативных и знающих толк в организации острых прорывов полузащитников – Савина и Дмитренко. Тренерский штаб решил их оставить на скамейке запасных, а без них в действиях гостей явно не хватало темпа.

Дерек в этом матче действовал из глубины, и хоть он часто бил по воротам, но все удары были очень неточными. Что касается «Авангарда», то у них моментов в первом тайме не было вообще. Разве что можно вспомнить момент на 33-й минуте, когда поочередно не смогли нормально пробить Коста Тенерио и Дорошенко. На 35-ой минуте Пономарь низом со средней дистанции нанёс удар по воротам гостей, Поспелов был начеку и завладел мячом. Затем Батюшин издали пробил, но, увы, мимо ворот. На 40-ой минуте он наносил удар со штрафного и снова мимо. На перерыв команды ушли с унылыми нулями на табло.

Вдохновленные результатом первого таймом, хозяева во второй половине матча с первых минут пошли вперёд, но удары Дорошенко и Сеницкого были неточными. В этот момент харьковчанам важно было воспользоваться открывающимися зонами. И это в принципе «Металлисту 1925» удалось. Сначала довольно близко от ворот пробил вышедший на замену Савин. А затем он же на 60-ой минуте вырезал подачу с фланга на линию вратарской, где Пономарь, пробив головой, «парашютиком» отправил кожаный снаряд в ворота гостей – 0:1. Это был дебютный гол для новичка харьковчан в новой команде – и очень своевременный, ведь гол придал уверенности гостям и они почувствовали, что у них при такой беззубой атакующей игре краматорчан есть хороший шанс увезти домой три очка.

На 76-ой минуте Виталий Пономарь снова забил мяч в ворота гостей, но арбитр отменил этот гол, зафиксировав игру рукой у нападающего гостей. Хозяева же, при всём желании, с трудом комбинировали у ворот «Металлиста 1925». За счет организации игры и более высокого класса и опыта гости не допускали даже ударов по своим воротам. Был лишь полумомент у Трояновского, когда он не дотянулся до мяча после прострела своего партнёра.

Очень важная победа для харьковчан – первая после трёх подряд ничьих. Подопечные Кривенцова уже 10 матчей не знают поражений в чемпионате. Теперь 43 очка у «Металлиста 1925» – и он по-прежнему остаётся на третьем месте по итогам тура. Харьковчан в следующем туре ожидает встреча с ещё одним неудобным для них соперником – с командой «Горняк-Спорт». Касательно «Авангарда», команда с 13-го места опускается на 14-ое, и зона вылета снова становится близкой.

«Авангард» – «Металлист 1925» 0:1

Гол: Пономарь (60).
«Авангард»: Поспелов, Ховбоша, Шинкаренко, Коста Тенорио (Трояновский 57), Зубков, Ермоленко (Гуничев 63), Козлов (Писко 74), Пидручный, Сеницкий, Толочко (Скотаренко 89), Дорошенко (Дучев 82).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Дерек (Дмитренко 72), Голодюк (Савин 46), Батюшин (Кольцов 84), Крыськив, Пономарь.

Предупреждения: Коста Тенорио (27), Шинкаренко (90+4).

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Анатолий Хамаев, Sport.ua

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