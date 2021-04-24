Первая лига. Верес летит к УПЛ, важная победа Металлиста-1925

В матче очередного тура Первой лиги «Верес» сумел остановить «Николаев», который набрал неплохой ход и даже приближался к топ-3.
Однако команда Юрия Вирта победила 3:1 и добыла 11 подряд победу в чемпионате. «Верес» опережает «Черноморец» на 3 очка при двух матчах в запасе.
На 3-м месте с 43 пунктами закрепился «Металлист-1925», который обыграл «Авангард».
Первая лига. 23-й тур
Верес - Николаев 3:1
Голы: Сергийчук, 6, Гегедош, 65, Шестаков, 89 - Куксенко, 48
Авангард - Металлист-1925 0:1
Гол: Пономарь, 61
Нива - Прикарпатье 2:1
Голы: Семенина, 36, Кисленко, 80 - Барчук, 65
Источник — Sport.ua
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