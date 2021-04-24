23-й тур
Нива Т
2 : 1
Прикарпатье
24.04.2021, FT

Первая лига. Верес летит к УПЛ, важная победа Металлиста-1925

Команда Юрия Вирта выиграла 11 матчей подряд

  • 24.04.2021 16:51
  • 738 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Верес летит к УПЛ, важная победа Металлиста-1925
© veres.rv.ua

В матче очередного тура Первой лиги «Верес» сумел остановить «Николаев», который набрал неплохой ход и даже приближался к топ-3.

Однако команда Юрия Вирта победила 3:1 и добыла 11 подряд победу в чемпионате. «Верес» опережает «Черноморец» на 3 очка при двух матчах в запасе.

На 3-м месте с 43 пунктами закрепился «Металлист-1925», который обыграл «Авангард».

Первая лига. 23-й тур

Верес - Николаев 3:1
Голы: Сергийчук, 6, Гегедош, 65, Шестаков, 89 - Куксенко, 48

Авангард - Металлист-1925 0:1
Гол: Пономарь, 61

Нива - Прикарпатье 2:1
Голы: Семенина, 36, Кисленко, 80 - Барчук, 65

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 24.04.2021 17:09
    0
    тор, 24.04.2021 17:07
    Авангард - дрова
    Металіст 1925 - сокира!
    Ссылка
    тор
      тор, 24.04.2021 17:07
    0
    Авангард - дрова
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 24.04.2021 17:09
    0
    тор, 24.04.2021 17:07
    Авангард - дрова
    Металіст 1925 - сокира!
    Ссылка
    тор
      тор, 24.04.2021 17:07
    0
    Авангард - дрова
    Ссылка
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