Первая лига. Верес летит к УПЛ, важная победа Металлиста-1925

В матче очередного тура Первой лиги «Верес» сумел остановить «Николаев», который набрал неплохой ход и даже приближался к топ-3.

Однако команда Юрия Вирта победила 3:1 и добыла 11 подряд победу в чемпионате. «Верес» опережает «Черноморец» на 3 очка при двух матчах в запасе.

На 3-м месте с 43 пунктами закрепился «Металлист-1925», который обыграл «Авангард».

Первая лига. 23-й тур

Верес - Николаев 3:1

Голы: Сергийчук, 6, Гегедош, 65, Шестаков, 89 - Куксенко, 48

Авангард - Металлист-1925 0:1

Гол: Пономарь, 61

Нива - Прикарпатье 2:1

Голы: Семенина, 36, Кисленко, 80 - Барчук, 65

Турнирная таблица