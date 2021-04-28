Нива Тернополь – Прикарпатье – 2:1. Видео голов и обзор матча

24 апреля прошел поединок 23-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Нива» Тернополь – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 2:1.
Голы: Семенина, 36, Кисленко, 80 – Барчук, 65.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Семенина (Нива Т).
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Источник — Sport.ua
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