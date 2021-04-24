Авангард Кр

В поединке 23-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» на выезде обыграл краматорский «Авангард» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Авангард» — «Металлист 1925» — 0:1
Голы: Пономарь, 61
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Пономар (Металлист 1925).
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Источник — ФК Металлист 1925
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