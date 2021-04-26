33-й тур
Лацио
0 : 0
Милан
26.04.2021 21:45

Лацио – Милан. Прогноз на матч чемпионата Италии

Коллектив Пьоли сам себя загнал в ситуацию, когда не имеет права на осечку

  • 26.04.2021 02:02
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Лацио – Милан. Прогноз на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным поединком среди матчей понедельника в рамках 33-го тура итальянской Серии А определенно можно считать противостояние на главной арене страны – «Стадио Олимпико», где римский «Лацио» будет принимать «Милан». Прямого совпадения сфер интересов между данными клубами нет, но каждая из команд будет стараться улучшить свои позиции в зоне Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА соответственно.

«Лацио»

Подопечные Симоне Индзаги в середине прошлой недели подтвердили свое реноме нестабильного коллектива. Голевая феерия на позапрошлых выходных в матче против «Беневенто» (5:3) сменилась разгромом от неаполитанского «Наполи» (2:5), хотя, как раз-таки матч против «Партенопеи» римлянам было необходимо оставлять за собой любой ценой. Сделать этого не удалось, поэтому «Лацио» теперь должен наблюдать за спиной «южан» в турнирной таблице, находясь на расстоянии в пять очков позади.

При этом, лишь намного более отвратная игра римской «Ромы» в ключевых поединках сезона уберегает «бьянкочелести» от опасности быть отброшенными за пределы прямого попадания в Лигу Европы УЕФА. Впрочем, у «орлов» еще будет в предпоследнем туре дерби Вечного города, в рамках которого можно будет свести счеты с принципиальным оппонентом. В остальном же, календарь «Лацио» в оставшихся турах выглядит полным опасных подводных камней вроде «Фиорентины» и «Сассуоло», однако предстоящий поединок будет проходить против наиболее сильного из оставшихся соперников.

«Милан»

Команда Стефано Пьоли в этом сезоне такая, какая она есть. Растерять с трудом завоеванный на старте сезона гандикап оказалось для «россонери» не такой уж и непосильной задачей, и теперь они уже даже не могут гарантировать себе вторую строчку в турнирной таблице. Во всяком случае, бергамаская «Аталанта» вместе с фанатическим Русланом Малиновским делают все, чтобы «Милан» даже не смотрел в сторону «серебряных» медалей. Очевидно, что подняться выше «Интера» ни одна из команд в Италии в этом сезоне уже точно не сможет, а вот упасть ниже своих текущих позиций «красно-черные» вполне могут.

«Сассуоло» уже показал пример того, как можно обезоружить нынешний «Милан», одержав победу в прошлом туре на поле соперников (2:1). Теперь же, подопечным Пьоли впору подумать об оставшихся до конца сезона соперников. У них в календаре еще присутствует туринский «Ювентус» и бергамаская «Аталанта» в последнем туре. Два прямых конкурента. Для так и не раскрывшего свой потенциал в полной мере коллектива это очень плохой расклад в концовке сезона.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Милана», и завершилась победой «россонери» со счетом 3:2.

В рамках домашних поединков на внутренней арене «Лацио» не теряет очки от конца декабря 2020 года. При этом, коллектив Индзаги за этот период оступился в родных стенах лишь действующему обладателю трофея Лиги чемпионов УЕФА – мюнхенской «Баварии» (1:4).

«Милан» также может похвастаться, пусть и более скромной, но серией без поражений во время гостевых матчей, которая тянется от середины февраля 2021 года.

Ориентировочные составы

«Лацио»: Рейна – Раду, Ачерби, Марушич – Фарес, Альберто, Лейва, Миленкович-Савич, Лаццари – Корреа, Иммобиле.

«Милан»: Доннарумма – Эрнандес, Кьер, Томори, Далот – Мейте, Кессье – Ребич, Чалханоглу, Салемакерс – Леау.

Прогноз на матч

Мы считаем, что предстоящий поединок станет источником большого количества забитых голов, однако потребность в очках для коллектива Пьоли станет определяющим фактором для исхода противостояния. В таких условиях, ставка «Милан не проиграет и ТБ 2.5: да» за 3,20 от Favbet выглядит неплохим предложением.

26 апреля, понедельник

Лацио – Милан
Рим. «Стадио Олимпико». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:3
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Источник — Sport.ua

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