Очередное фиаско. Милан разгромно проиграл Лацио

В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде проиграл «Лацио» со счетом 0:3.

В минувшем туре «россонери» уступили «Сассуоло» со счетом 1:2. После 33-х сыгранных поединок «Милан» занимает 4-е место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 66 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 60-41.

«Лацио» — «Милан» — 3:0

Голы: Корреа, 2, 51, Иммобиле, 87

«Лацио»: Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду, Марушич, Лулич (Фарес, 68), Лейва (Катальди, 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Корреа (Перейра, 76), Иммобиле (Мурики, 88).

«Милан»: Доннарумма, Кьер (Романьоли, 74), Тео, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 69), Беннасер (Тонали, 70), Салемакерс (Браим Диас, 63), Кессиэ, Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Рафаэл Леау, 63).

Предупреждения: Ачерби (19), Милинкович-Савич (57).