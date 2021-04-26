33-й тур
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Очередное фиаско. Милан разгромно проиграл Лацио

«Россонери» потерпели второе подряд поражение в Серии А

  • 26.04.2021 23:37
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
Очередное фиаско. Милан разгромно проиграл Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде проиграл «Лацио» со счетом 0:3.

В минувшем туре «россонери» уступили «Сассуоло» со счетом 1:2. После 33-х сыгранных поединок «Милан» занимает 4-е место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 66 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 60-41.

«Лацио» — «Милан» — 3:0
Голы: Корреа, 2, 51, Иммобиле, 87

«Лацио»: Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду, Марушич, Лулич (Фарес, 68), Лейва (Катальди, 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Корреа (Перейра, 76), Иммобиле (Мурики, 88).
«Милан»: Доннарумма, Кьер (Романьоли, 74), Тео, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 69), Беннасер (Тонали, 70), Салемакерс (Браим Диас, 63), Кессиэ, Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Рафаэл Леау, 63).
Предупреждения: Ачерби (19), Милинкович-Савич (57).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.04.2021 23:53
    0
    Мілан поплив. Напротязі всього сезону йшли на 1- 2 місці, а зараз можуть навіть в ЛЧ не потрапити.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.04.2021 23:53
    0
    Мілан поплив. Напротязі всього сезону йшли на 1- 2 місці, а зараз можуть навіть в ЛЧ не потрапити.
    Ссылка
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