В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде проиграл «Лацио» со счетом 0:3.
Сморите видео голов и обзор матча:
«Лацио» — «Милан» — 3:0
Голы: Корреа, 2, 51, Иммобиле, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лаззари (Лацио).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
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Источник — Sport.ua
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