СУРКИС: «Меня не волнует кучка людей, кричащая что-то неприятное Луческу»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своими первыми эмоциями после завоевания чемпионских наград по итогам сезона-2020/2021:

- Игорь Михайлович, какой первый вопрос вы задали бы себе после завоевания чемпионства?

- Наверное, спросил бы, правильно ли я поступил, назначив Мирчу Луческу главным тренером. И сразу ответил бы, что, похоже, правильно (улыбается). Создать за короткий период боеспособную команду, которая на сегодня за три тура до окончания чемпионата завоевала золотые награды, с хорошим преимуществом, не на нервах - это дорогого стоит.

Я благодарен всем сотрудникам клуба, кто работал на эту победу, брату своему за поддержку, Леониду Макаровичу [Кравчуку], первому Президенту страны, который, как председатель попечительского совета, всегда дает мудрые советы. Откровенно говоря, было непростое решение. Как вы знаете, мы стремимся в Европу, но мыслим не по-европейски. Нам до этого далеко. В Европе на подобный шаг среагировали бы спокойнее. Но посмотрите - команда выиграла Суперкубок, затем вышла в Лигу чемпионов, попала в Лигу Европы, где обыграла непростой «Брюгге», выиграла золотые медали, будет играть в финале Кубка.

Тем не менее, есть люди, которые не болеют, а создается впечатление, хотят, чтобы команда не выигрывала. В то же время я благодарен миллионной армии болельщиков, а не той кучке людей, которые кричат ​​что-то неприличное в адрес Луческу и Суркисов. Меня они не волнуют. Пока я являюсь президентом клуба, для меня на первом месте всегда будет результат. Потому что, когда его нет, можно критиковать, когда он есть - нужно хвалить.

Ребята сегодня добились результата, и вы видели их реакцию в Тернополе. Также я благодарен тернопольским болельщикам - искренним, преданным, которые живут на Западной Украине. Они поддержали Мистера, и это дает ему вдохновение. У меня же одно желание - чтобы он работал как можно дольше и приносил славу киевскому «Динамо».

- Сегодня пошел дождь, и Мистер стоял с полотенцем на голове. В последний раз, когда он так делал, мы выиграли Суперкубок. Теперь - чемпионство. Попросите его так же сделать и в финале Кубка?

- Только если пойдет дождь (улыбается). И я не прошу его об этом - он сам это делает. Тем самым он показывает, что я с вами, независимо от того, будет дождь, снег, град, ветер, будут или не будут у вас успехи. Показывает, что я буду стоять до конца и требовать выполнения того, о чем мы договаривались. Обратите внимание - сегодня по ходу матча было заменено пять игроков, но ничего не изменилось, структура осталась той же самой. Если ребята хотят играть в этой команде, то должны придерживаться той философии, которую исповедует главный тренер. А самый главный критерий, которого придерживаюсь я и все преданные болельщики команды, - это результат.