ФОТО. Луческу с полотенцем на голове. Как начал сезон, так его и закончил

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в игре против «Ингульца» (5:0) прятал голову от дождя под полотенцем.

Так же было и в начале сезона, когда «Динамо» под дождем переиграло «Гент» в Лиге чемпионов и «Шахтер» в Суперкубке Украины.

Мирча Луческу в начале сезона

Мирча Луческу в конце сезона