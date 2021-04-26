ФОТО. Луческу с полотенцем на голове. Как начал сезон, так его и закончил

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в игре против «Ингульца» (5:0) прятал голову от дождя под полотенцем.
Так же было и в начале сезона, когда «Динамо» под дождем переиграло «Гент» в Лиге чемпионов и «Шахтер» в Суперкубке Украины.
Мирча Луческу в начале сезона
Мирча Луческу в конце сезона
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Источник — Sport.ua
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