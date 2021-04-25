ЛАРИН: «Задачи самые высокие как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов»

Украинский легионер – о сенсационной победе своей команды в азиатской Лиге чемпионов

  • 25.04.2021 16:30
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ЛАРИН: «Задачи самые высокие как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов»
© Transfermarkt

В матче четвертого тура азиатской Лиги чемпионов «Истиклол» из Таджикистана неожиданно разгромил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 4:1. Украинский легионер «Истиклола» Алексей Ларин подвел итог поединка. 

«Нельзя лукавить и сказать, что мы ожидали такой результат, но когда ты профессиональный спортсмен, то амбиции и ожидания всегда самые высокие, поэтому выходим на каждую игру с мыслями о победе. 

Да, нелегко было играть против известного французского нападающего Бафетимби Гомиса, который и забил мяч в наши ворота. Он всегда держит в напряжении тебя, чувствуется опыт и мастерство. 

Задачи на сезон? Как я говорил ранее, амбиции и ожидания самые высокие, мы работаем для этого очень много и усердно, поэтому задачи всегда самые высокие, как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов». 

После четырех туров в Лиге чемпионов АФК «Истиклол» поднялся на первое место в группе, набрав 7 очков. 

26-летний Ларин перешел в «Истиклол» в январе 2019 года. До переезда защитник играл в киевском «Арсенале». Также в составе чемпиона Таджикистана выступает еще один украинец – защитник Андрей Мищенко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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