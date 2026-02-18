Украина. Премьер лига18 февраля 2026, 16:59 | Обновлено 18 февраля 2026, 17:29
ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком
Тоиров уехал в Душамбе
18 февраля 2026, 16:59 | Обновлено 18 февраля 2026, 17:29
Шахтер на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Хусрава Тоирова в состав команды Истиклол из столицы Таджикистана Душанбе.
Аренда рассчитана до ноября 2026 года.
Тоиров стал игроком Шахтера в марте 2023 года и провел за команду 2 официальных матча. Также выступал в аренде за казахстанский Атырау (21 матч, 1 гол, 3 ассиста) и одесский Черноморец (5 матчей).
Истиклол является бессменным чемпионом Таджикистана на протяжении последних 12 лет.
Контракт 21-летнего Тоирова с Шахтером рассчитан до конца 2027 года.
