ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком

Шахтер на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Хусрава Тоирова в состав команды Истиклол из столицы Таджикистана Душанбе.

Аренда рассчитана до ноября 2026 года.

Тоиров стал игроком Шахтера в марте 2023 года и провел за команду 2 официальных матча. Также выступал в аренде за казахстанский Атырау (21 матч, 1 гол, 3 ассиста) и одесский Черноморец (5 матчей).

Истиклол является бессменным чемпионом Таджикистана на протяжении последних 12 лет.

Контракт 21-летнего Тоирова с Шахтером рассчитан до конца 2027 года.