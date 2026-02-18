Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 16:59 | Обновлено 18 февраля 2026, 17:29
1296
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком

Тоиров уехал в Душамбе

18 февраля 2026, 16:59 | Обновлено 18 февраля 2026, 17:29
1296
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Шахтер на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Хусрава Тоирова в состав команды Истиклол из столицы Таджикистана Душанбе.

Аренда рассчитана до ноября 2026 года.

Тоиров стал игроком Шахтера в марте 2023 года и провел за команду 2 официальных матча. Также выступал в аренде за казахстанский Атырау (21 матч, 1 гол, 3 ассиста) и одесский Черноморец (5 матчей).

Истиклол является бессменным чемпионом Таджикистана на протяжении последних 12 лет.

Контракт 21-летнего Тоирова с Шахтером рассчитан до конца 2027 года.

По теме:
Украинец сменил клуб, который лидирует в Премьер-лиге, на Черноморец
«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Хусрав Тоиров Шахтер Донецк Истиклол Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Бокс | 18 февраля 2026, 08:41 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»

Британец – о Деонтее Уайлдере

«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 18 февраля 2026, 06:53 40
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком

Колесник попал в скандал

Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Футбол | 18.02.2026, 07:53
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Трубин выступил с заявлением после матча Бенфики с Реалом в Лиге чемпионов
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Олимпийские игры | 18.02.2026, 12:29
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
Лыжная акробатика. Ни одна украинская спортсменка на попала в финал ОИ
«Это движение вперед». Ракицкий прокомментировал уход из Черноморца
Футбол | 18.02.2026, 17:03
«Это движение вперед». Ракицкий прокомментировал уход из Черноморца
«Это движение вперед». Ракицкий прокомментировал уход из Черноморца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 55
Олимпийские игры
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
17.02.2026, 14:53 7
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
17.02.2026, 08:11 2
Футбол
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 39
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 65
Футбол
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 8
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем