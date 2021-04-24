ВИДЕО. Он участвовал в гей-парадах! Костышин оскорбил журналиста ТаТоТаке

Наставник «Колоса» раскритиковал журналиста Андрея Сенькива

  • 24.04.2021 20:00
  • 1798 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Он участвовал в гей-парадах! Костышин оскорбил журналиста ТаТоТаке
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышн прокомментировал скандал вокруг трех игроков своей команды и раскритиковал ведущего ТаТоТаке Андрея Сенькива:

– Любой человек может сказать свое мнение в комментариях. Но когда журналист начинает такие вещи говорить без доказательств. Ну нет доказательств. Это просто... хочется матом сказать, ну это неправильно. Он начинает просто по-жесткому парафинить моих футболистов – я буду молчать?

Я сам со своими футболистами разберусь. Я знаю. Во-первых, это вранье. Команда ехала автобусом, футболисты отпросились, это в первую очередь.

А во-вторых, ни один футболист без доказательств не может обвинять официально или в какой-то передаче футболистов без доказательств, посылаясь на какой-то пост или еще что-то. Это не журналистика, это хе# знает что.

Если Сенькив позволяет себе такие заявления... Он с таким наслаждением это говорил, такое чувство, что он в гей-вечеринках участвует. Он так в кайф все говорит, что, по-моему, он там постоянный участник. Я не позволю своих футболистов так обижать.

- Я так понимаю вашу позицию: это вранье и оклеветание ваших футболистов.
– Нет. Я не говорю, не защищаю. Я уже их оштрафовал. Если они попали в историю, у меня футболисты уже оштрафованы. Я их вызвал и сказал: «Мне все равно, я не буду разбираться». Понимаете, во время наших технологий ни одного видео, ни одного заявления.

Понимаю, может, они вели себя неправильно, может, они и не нарушили. Но я не могу ездить за своими футболистами. Это их выходной. Они граждане, которые отвечают за свое поведение.

Вы думаете, если они выбили дверь, депутат, который их встречал, не забрал бы их сразу в каталажку? Как вы думаете? Там депутат, девушка и так дальше. Еще не разобраться – жена или любовница, хе# его знает.

- За что вы оштрафовали футболистов?
– За то, что футболисты попали в эту историю. Дыма без огня не бывает. Они попались. Ты наказываешь за то, что они вели себя неправильно, я соглашаюсь. Не может быть так, что поднялся хайп. Но из этого сделали, что чуть ли не изнасилование. Это все разнесли. Футболист – уже плохой человек?

ВИДЕО [18+] (содержит нецензурную брань). Костышин оскорбил журналиста

 

 

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 24.04.2021 20:13
    -3
    Где оскорбление то? Участие в гей-парадах часто уже обязательное требование. Например, если хочешь Оскара получить .
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 24.04.2021 20:12
    +3
    Інтелектуал бл....
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 24.04.2021 20:09
    +3
    дааа... крепко бомбануло.. понесло по полной программе. писюн надроченный!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.04.2021 20:05
    +2
    Синий.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 20:05
    +6
    Романтическая аура Колоса окончательно растворилась. В сухом остатке хороводы с Павелко, покупка судей 13 пенальти за сезон, хамло-тренер и алкоголики-игроки. Зато на 4 месте, тьфу.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 20:05
    +6
    Романтическая аура Колоса окончательно растворилась. В сухом остатке хороводы с Павелко, покупка судей 13 пенальти за сезон, хамло-тренер и алкоголики-игроки. Зато на 4 месте, тьфу.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 24.04.2021 20:12
    +3
    Інтелектуал бл....
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 24.04.2021 20:09
    +3
    дааа... крепко бомбануло.. понесло по полной программе. писюн надроченный!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.04.2021 20:05
    +2
    Синий.
    Ссылка
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