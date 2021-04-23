ТаТоТаке. Две правды про Колос, Селезнев в Вересе. Кто такой Де Дзерби?

Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский записали специальный выпуск, чтобы обсудить самые свежие и горячие темы недели. Кто такой Роберто Де Дзерби, и почему его появление на посту главного тренера «Шахтера» - большая удача для вице-чемпионов Украины? Где продолжит свою карьеру Евгений Селезнев? Какие перспективы украинского защитника в пражской «Славии»? Что на самом деле случилось с игроками «Колоса» в поезде Ужгород - Киев?

Готовьтесь: будет очень жарко!

0.00 Анонс

01.22 Ведущие спорят с Цыганыком

03.34 Сенькив фонтанирует анализами

05.25 Три козыря Де Дзерби: мнение тренера из Италии

06.18 Его правила жизни

07.26 Де Дзерби отказал «Роме» и… «Спартаку»

09.18 Зачем итальянцу Шахтер?!

10.32 Де Дзерби завербовал Боту

11.35 Сенькив не готов извиняться перед Палкиным

12.50 Сколько насыплют Де Дзерби?

14.14 Спиваковский купается в цифрах и едва не тонет

16.17 Чем Де Дзерби лучше Каштру?

18.36 Неужели Ахметов охладел к футболу?

20.37 Селезнев + Верес = рекорд?

21.50 Почему Качараба не играет в Шахтере?

24.11 Кто выйдет в УПЛ?

27.39 Приключения «мушкетеров» в поезде Ужгород - Киев

29.10 ФК Колос не подтверждает, но и не опровергает

29.56 Речь прокурора Сенькива

32.56 Главные принципы древнейшей профессии

34.24 Речь адвоката Спиваковского

41.51 Ставка от Сенькива

42.13 Прощание

42.59 Бекстейдж