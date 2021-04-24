Почему Селезнев не играет, а Лысенко, Чурко и Милько играют?

Недосказанность – дама сама по себе скверная и ветреная. Но, окромя всего прочего нехорошего, она еще и плодит пищу для домыслов. Быть может, изначальная позиция выглядит едва ли не добродетелью, но когда в этой позиции есть червоточина в виде неполной картины, мы позволяем себе варьировать понятиями. А то и вовсе подменять их. Соглашусь, что плодить слухи – дело последнее, но, в то же время, вынужден констатировать, что зачастую в нашем футболе – а речь дальше будет идти именно о нем – слухи и домыслы рождаются не столько от праздного любопытства, сколько от нежелания/неумения первоисточника подавать информацию. Или правильно реагировать на резонансное событие.

За примером далеко ходить не нужно. Признаться, был неприятно удивлен как самой информацией в одном из отечественных электронных СМИ относительно поведения нескольких игроков «Колоса» в ночном поезде, так и официальной реакцией на сей счет клуба из Ковалевки. То, что прочитал сразу – в материале коллеги Марии Шевчук, оставило не самый приятный осадок. Судя по изложенному, Лысенко, Чурко и Милько вели себя неподобающе. Если не сказать более грубо. Чуть позже другое наше СМИ пролило какой-никакой свет на эту же тему. Оказалось, что четвертого апреля в поезде Ужгород – Киев вышеупомянутое трио из «Колоса» вело себя не настолько вызывающе. Да, их поведение все равно не дотягивало до «высоких критериев настоящих спортсменов, которые должны показывать пример остальным, прежде всего молодежи», но, извините, на «хулиганку» оно тоже не тянуло. От своих личных источников удалось узнать, что «нарушение общественного порядка» троими опытнейшими игроками «Колоса» действительно было. Но, опять-таки, это нарушение можно квалифицировать как «нарушение режима тишины».

Эти самые мои источники – люди хорошо информированные, знакомые не понаслышке с ситуацией в ковалевском клубе. Но все равно, разве их слова могут претендовать на истину последней инстанции? Да нет, конечно же. Ситуацию должен был прояснить футбольный клуб «Колос». Ну, потому что ситуация с той оперы, которая может запятнать клуб. К тому же, до сих пор свежа в памяти мыльная история с бывшим (или не бывшим – поди разберись) форвардом «Колоса» Евгением Селезневым.

***

И что же мы узнали на заданную тему «из уст» официального сайта ФК «Колос»? Да ничего! Более того, как по мне, ситуация после «разъяснения» стала еще более запутанной. Из прочитанного явствует лишь одно: по поводу инцидента никто в клуб не обращался. То есть, ни правоохранительные органы, ни журналисты, ни «Укрзалізниця», ни даже «другие участники данной ситуации». Остальное же – сплошная казуистика и витиеватость. В клубе считают подход журналистки «недопустимым», следовательно, комментировать ситуацию не считают нужным. Но при этом «Колос» «осуждает любое противоправное и аморальное поведение». Ну и верх словоблудия: в «Колосе» убеждены, что «возобновление справедливости за счет порождения другой несправедливости является тоже аморальным».

Скажите на милость, как должен трактовать сей документ обычный болельщик? Однозначно – как филькину грамоту, уж извините за прямоту. С другой стороны, клуб извиняется перед своими болельщиками за то, что «вынуждены наблюдать за подобными ситуациями». В общем, официальный сайт «Колоса» если и сделал что-то по интересующей теме, так это, разве что, запутал ситуацию до предела. Поэтому неудивительно, что в болельщицких кругах начали появляться свои версии происходящего – порой страшные по своей банальности, а порой и просто смешные. Вот она, недосказанность в самом оптимальном виде. Если «Колос» именно этого добивался, он это и получил.



ФК Колос. Вадим Милько и Владимир Лысенко

В итоге вырисовывается следующая картина маслом. На календарную игру против «Ворсклы», являющуюся фактически первой после «обнародования» похождений бравой ковалевской троицы в ночном поезде, главный тренер «аграриев» Руслан Костышин внес двоих в стартовый протокол матча. Лысенко не внес потому, что тот был дисквалифицирован, хотя лично мне кажется, что форвард по любому сыграл бы, если бы не дисциплинарное наказание. Равно как и его два «партнера», которые вышли на поле со стартовых минут. Этот факт сам по себе не считался бы таким неоднозначным, если бы чуть раньше, в самом начале второго круга, Руслан Костышин не засадил бы на лавку доселе главного бомбардира команды Евгения Селезнева, которого в итоге убрали с заявки команды на вторую часть сезона. Причина, по которой состоялся «бан» опытнейшего нападающего – якобы тоже «нарушение спортивного режима». Но и в том случае сколько-нибудь официальной информации «Колоса» прочитать или услышать не удалось. Кроме того, что Костышин-старший отрезал, что тема Селезнева для него и клуба закрыта, «даже если игроки «Колоса» не реализуют десять пенальти».

Информацию о случившемся на турецких сборах «Колоса» все мы узнавали по крупицам. От «хорошо проинформированных источников», но никак не из официальных. По вопросу фактического отчисления «Царя» из клуба от этого самого клуба до сих пор нет разъяснения. Зато вся футбольная Украина в курсе, что там, на сборах, Селя в состоянии, скажем так, «не совсем адекватном», повздорил с главным тренером. Скажу больше – якобы послал того подальше.

Понятное дело, что уважающий себя наставник подобного отношения «зажравшейся звезды» терпеть не будет. Костышин и не терпел. Поэтому и появился ультиматум к президенту клуба «или он, или я». И в большинстве своем наша футбольная общественность заняла сторону главного тренера. Хотя и продолжала теряться в догадках, ибо официальных комментариев клуба не было. Зато Селезнев свою правду не вещал, разве что, в утреннем прогнозе погоды.

***

В принципе, история противостояния Селезнев – Костышин довольно быстро забылась бы. Она уже начала забываться. Если бы не инцидент в ночном поезде. Этот инцидент был прокомментирован «Колосом» таким образом, что лишь дал всем желающим толчок для воображения и кривотолков. И на данном этапе возникает очень прямолинейный, но от того не менее логичный вопрос: получается, что главного тренера «Колоса» его подопечным посылать нельзя (точнее, нежелательно), иначе обязательно лишишься работы, но вот женщин из соседнего купе подопечным Костышина посылать можно безболезненно и безбоязненно. Уверен, что подобный вопрос возник не только у меня. Как и умозаключение о двойных стандартах клуба из Ковалевки…

…И ничего подобного не было бы, если бы «Колос» оперативно и нормально реагировал на события, предлагая в качестве версии не катрены Нострадамуса, а четкую информативную позицию. А поскольку этого не происходит, в дело включается ее величество недосказанность. И муха моментально превращается в слона.

Ковалевцы, вы очень круто играете на футбольном поле, снова реально претендуете на еврокубки, но почему тогда вы так слабы за пределами футбольного поля?