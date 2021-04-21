Колос выпустил заявление по поводу дебоша игроков

Вчера в СМИ появилась информация о том, что несколько игроков «Колоса» устроили пьяный дебош в поезде Ужгород – Киев.
Сегодня «Колос» опубликовал официальное заявление по этой ситуации:
«19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием «Футболисты «Колоса» устроили дебош в поезде», которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.
Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не смогла обратиться в клуб за комментариями, но не упустила упрекнуть об отсутствии реакции с нашей стороны.
Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, «Укрзалізниці» или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало.
Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют.
Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум.
При этом «Колос» осуждает любое противоправное и аморальное поведение, невзирая на личности, и выступает против подобных действий.
В то же время, мы убеждены, что «восстановление справедливости» за счет порождения другой несправедливости также аморальным.
Также, пользуясь случаем, хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями».
Источник — ФК Колос Ковалевка
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ну и поезд то общий
одни едут со свадьбы, другие их командировки, а кто то может быть и с похорон, но нигде не указано что они были в трауре, ведь тогда бы и пьяный понял что к чему
не суди, да не судим будешь
З даного вислову вбачається, що про факт дебошу керівництву чудово відомо, хто коли де, при яких обставинах, але щоб вийти з ситуації гідно кидають какашки на всіх, а в себе не бачать що скоро втопляться в какашках.
така сама ситуація з недозірками футболістами і на дорогах то знаки збивають то людей.
Хай на оленях їздять на матчі.))))))))
Прес-службі калосу бан за не правильну подачу матеріалу.
Калос ви ж футбольна команда мужики а веде себе як х**нові гопники з під-воротні.
Купили цим цяцькам по відро роз вибачилися матеріально все замялось і заболось ні треба все виносить на публіку ось і получити ще й певелко збриї з вас штраф)))
она как следак допросила проводницу и убежавших с поезда без оглядки "девочек", которые чётко опознали футболистов)))
ты опознал бы по фото игроков Колоса? я - нет! видел только пог ТВ
а где это "девочки" на них насмотрелись? может селфи в поезде делали?
Уровень колхоз отмазок
она как следак допросила проводницу и убежавших с поезда без оглядки "девочек", которые чётко опознали футболистов)))
ты опознал бы по фото игроков Колоса? я - нет! видел только пог ТВ
а где это "девочки" на них насмотрелись? может селфи в поезде делали?
Уровень колхоз отмазок
О каких спортивных результатах может идти речь, животное должно нажраться и реализовать свою похоть. Я как на сельской дискотеке в 90-ых побывал.
Игрокам такая разгрузка пошла на пользу. Милько 11.04. забил решающий гол Олимпику, а 18.04. - гол в ворота СК Днепр-1.
И у какого тренера будут предьявы к своим?))
Не надо прикидываться тут саутгемптонами и монашками.
Уровень колхоз отмазок
О каких спортивных результатах может идти речь, животное должно нажраться и реализовать свою похоть. Я как на сельской дискотеке в 90-ых побывал.
З даного вислову вбачається, що про факт дебошу керівництву чудово відомо, хто коли де, при яких обставинах, але щоб вийти з ситуації гідно кидають какашки на всіх, а в себе не бачать що скоро втопляться в какашках.
така сама ситуація з недозірками футболістами і на дорогах то знаки збивають то людей.
Хай на оленях їздять на матчі.))))))))
Прес-службі калосу бан за не правильну подачу матеріалу.
Калос ви ж футбольна команда мужики а веде себе як х**нові гопники з під-воротні.
Купили цим цяцькам по відро роз вибачилися матеріально все замялось і заболось ні треба все виносить на публіку ось і получити ще й певелко збриї з вас штраф)))
она как следак допросила проводницу и убежавших с поезда без оглядки "девочек", которые чётко опознали футболистов)))
ты опознал бы по фото игроков Колоса? я - нет! видел только пог ТВ
а где это "девочки" на них насмотрелись? может селфи в поезде делали?
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