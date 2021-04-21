Колос выпустил заявление по поводу дебоша игроков

Вчера в СМИ появилась информация о том, что несколько игроков «Колоса» устроили пьяный дебош в поезде Ужгород – Киев.

Сегодня «Колос» опубликовал официальное заявление по этой ситуации:

«19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием «Футболисты «Колоса» устроили дебош в поезде», которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.

Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не смогла обратиться в клуб за комментариями, но не упустила упрекнуть об отсутствии реакции с нашей стороны.

Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, «Укрзалізниці» или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало.

Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют.

Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум.

При этом «Колос» осуждает любое противоправное и аморальное поведение, невзирая на личности, и выступает против подобных действий.

В то же время, мы убеждены, что «восстановление справедливости» за счет порождения другой несправедливости также аморальным.

Также, пользуясь случаем, хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями».