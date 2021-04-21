Колос выпустил заявление по поводу дебоша игроков

Клуб не опроверг появившуюся ранее информацию

  • 21.04.2021 09:55
  • 6072 просмотра
  • 18 комментариев
Колос выпустил заявление по поводу дебоша игроков

Вчера в СМИ появилась информация о том, что несколько игроков «Колоса» устроили пьяный дебош в поезде Ужгород – Киев.

Сегодня «Колос» опубликовал официальное заявление по этой ситуации:

«19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием «Футболисты «Колоса» устроили дебош в поезде», которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.

Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не смогла обратиться в клуб за комментариями, но не упустила упрекнуть об отсутствии реакции с нашей стороны.

Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, «Укрзалізниці» или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало.

Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют.

Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум.

При этом «Колос» осуждает любое противоправное и аморальное поведение, невзирая на личности, и выступает против подобных действий.

В то же время, мы убеждены, что «восстановление справедливости» за счет порождения другой несправедливости также аморальным.

Также, пользуясь случаем, хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями».

 

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(13 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.04.2021 11:10
    0
    Это всё Ротенберг
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 11:03
    -4
    sadandr, 21.04.2021 10:52
    Дівчата поверталися з похорон своєї подруги( см.оригінал статті на Обозреватель). Рівень Вашої моралі дуже низький, дивлячись які коменти ви відпускаєте....
    уже были такие "девчата" в маршрутке
    ну и поезд то общий
    одни едут со свадьбы, другие их командировки, а кто то может быть и с похорон, но нигде не указано что они были в трауре, ведь тогда бы и пьяный понял что к чему
    не суди, да не судим будешь
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    Pushkin82
    online
      Pushkin82, 21.04.2021 10:53
    +2
    "Крім того, автором статті були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають."
    З даного вислову вбачається, що про факт дебошу керівництву чудово відомо, хто коли де, при яких обставинах, але щоб вийти з ситуації гідно кидають какашки на всіх, а в себе не бачать що скоро втопляться в какашках.
    така сама ситуація з недозірками футболістами і на дорогах то знаки збивають то людей.
    Хай на оленях їздять на матчі.))))))))
    Прес-службі калосу бан за не правильну подачу матеріалу.
    Калос ви ж футбольна команда мужики а веде себе як х**нові гопники з під-воротні.
    Купили цим цяцькам по відро роз вибачилися матеріально все замялось і заболось ні треба все виносить на публіку ось і получити ще й певелко збриї з вас штраф)))
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 21.04.2021 10:52
    +1
    лом, 21.04.2021 10:26
    откуда у журналистки инфа кто то задумывался?
    она как следак допросила проводницу и убежавших с поезда без оглядки "девочек", которые чётко опознали футболистов)))
    ты опознал бы по фото игроков Колоса? я - нет! видел только пог ТВ
    а где это "девочки" на них насмотрелись? может селфи в поезде делали?
    Дівчата поверталися з похорон своєї подруги( см.оригінал статті на Обозреватель). Рівень Вашої моралі дуже низький, дивлячись які коменти ви відпускаєте....
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.04.2021 10:44
    +2
    Лучшая защита - нападение...
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 10:41
    0
    Иван Иванов, 21.04.2021 10:28
    -Репутация, Колос, ну как так? +Двойные стандарты - Селезня выгнать - а тут значит голову в песок. Хоть бы сделали стандартное заявление "мы проведём расследование и выясним правду" - так нет блин, стрелки перевили
    так Селезнёв как раз не хотел с ними бухать и уехал к жене и ребёнку!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.04.2021 10:36
    0
    некрасиво
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.04.2021 10:36
    0
    некрасиво
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 10:28
    +8
    -Репутация, Колос, ну как так? +Двойные стандарты - Селезня выгнать - а тут значит голову в песок. Хоть бы сделали стандартное заявление "мы проведём расследование и выясним правду" - так нет блин, стрелки перевили
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 10:26
    -6
    Дмитрий Анисимов, 21.04.2021 10:22
    То есть вели себя по быдланчески игроки а виновата журналистка, написавшая про это
    Уровень колхоз отмазок
    откуда у журналистки инфа кто то задумывался?
    она как следак допросила проводницу и убежавших с поезда без оглядки "девочек", которые чётко опознали футболистов)))
    ты опознал бы по фото игроков Колоса? я - нет! видел только пог ТВ
    а где это "девочки" на них насмотрелись? может селфи в поезде делали?
    Ссылка
    Дмитрий Анисимов
    online
      Дмитрий Анисимов, 21.04.2021 10:22
    +9
    То есть вели себя по быдланчески игроки а виновата журналистка, написавшая про это
    Уровень колхоз отмазок
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 21.04.2021 10:21
    +4
    Потому и про Селезнева молчали, что у них пьянство нормальная практика?
    О каких спортивных результатах может идти речь, животное должно нажраться и реализовать свою похоть. Я как на сельской дискотеке в 90-ых побывал.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 21.04.2021 10:10
    +9
    Как обычно у Колоса. Непонятные пенальти и неясные заявления.
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 10:08
    -14
    Тю. Нормальные мужики, когда без баб, то всегда в поезде бухают и шпилят в карты.
    Игрокам такая разгрузка пошла на пользу. Милько 11.04. забил решающий гол Олимпику, а 18.04. - гол в ворота СК Днепр-1.
    И у какого тренера будут предьявы к своим?))
    Не надо прикидываться тут саутгемптонами и монашками.
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 21.04.2021 10:07
    +7
    Скорее напоминает знаменитое "настамнет" и не было
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.04.2021 10:07
    +9
    Дивна заява-дебоширити можна, але про це писати не можна?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.04.2021 10:05
    +11
    Іншими словами, нащо Ви нас злили в ЗМІ могли ж і домовитись
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 21.04.2021 10:00
    +11
    Ну, прям всім заявам заява)))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 21.04.2021 10:05
    +11
    Іншими словами, нащо Ви нас злили в ЗМІ могли ж і домовитись
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 21.04.2021 10:00
    +11
    Ну, прям всім заявам заява)))
    Ссылка
    Дмитрий Анисимов
    online
      Дмитрий Анисимов, 21.04.2021 10:22
    +9
    То есть вели себя по быдланчески игроки а виновата журналистка, написавшая про это
    Уровень колхоз отмазок
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 21.04.2021 10:10
    +9
    Как обычно у Колоса. Непонятные пенальти и неясные заявления.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.04.2021 10:07
    +9
    Дивна заява-дебоширити можна, але про це писати не можна?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 10:28
    +8
    -Репутация, Колос, ну как так? +Двойные стандарты - Селезня выгнать - а тут значит голову в песок. Хоть бы сделали стандартное заявление "мы проведём расследование и выясним правду" - так нет блин, стрелки перевили
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 21.04.2021 10:07
    +7
    Скорее напоминает знаменитое "настамнет" и не было
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 21.04.2021 10:21
    +4
    Потому и про Селезнева молчали, что у них пьянство нормальная практика?
    О каких спортивных результатах может идти речь, животное должно нажраться и реализовать свою похоть. Я как на сельской дискотеке в 90-ых побывал.
    Ссылка
    Pushkin82
    online
      Pushkin82, 21.04.2021 10:53
    +2
    "Крім того, автором статті були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають."
    З даного вислову вбачається, що про факт дебошу керівництву чудово відомо, хто коли де, при яких обставинах, але щоб вийти з ситуації гідно кидають какашки на всіх, а в себе не бачать що скоро втопляться в какашках.
    така сама ситуація з недозірками футболістами і на дорогах то знаки збивають то людей.
    Хай на оленях їздять на матчі.))))))))
    Прес-службі калосу бан за не правильну подачу матеріалу.
    Калос ви ж футбольна команда мужики а веде себе як х**нові гопники з під-воротні.
    Купили цим цяцькам по відро роз вибачилися матеріально все замялось і заболось ні треба все виносить на публіку ось і получити ще й певелко збриї з вас штраф)))
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 21.04.2021 10:44
    +2
    Лучшая защита - нападение...
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 21.04.2021 10:52
    +1
    лом, 21.04.2021 10:26
    откуда у журналистки инфа кто то задумывался?
    она как следак допросила проводницу и убежавших с поезда без оглядки "девочек", которые чётко опознали футболистов)))
    ты опознал бы по фото игроков Колоса? я - нет! видел только пог ТВ
    а где это "девочки" на них насмотрелись? может селфи в поезде делали?
    Дівчата поверталися з похорон своєї подруги( см.оригінал статті на Обозреватель). Рівень Вашої моралі дуже низький, дивлячись які коменти ви відпускаєте....
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.04.2021 11:10
    0
    Это всё Ротенберг
    Ссылка
    лом
      лом, 21.04.2021 10:41
    0
    Иван Иванов, 21.04.2021 10:28
    -Репутация, Колос, ну как так? +Двойные стандарты - Селезня выгнать - а тут значит голову в песок. Хоть бы сделали стандартное заявление "мы проведём расследование и выясним правду" - так нет блин, стрелки перевили
    так Селезнёв как раз не хотел с ними бухать и уехал к жене и ребёнку!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.04.2021 10:36
    0
    некрасиво
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.04.2021 10:36
    0
    некрасиво
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