ВИДЕО. Комитет арбитров объяснил, почему не был засчитан второй гол Зари

Арбитр допустил грубую ошибку, которую нельзя было исправить

  • 23.04.2021 13:53
  • 2521 просмотр
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Комитет арбитров объяснил, почему не был засчитан второй гол Зари
© ФК Заря Луганск

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил, почему не был засчитан гол «Зари», забитый в дополнительное время матча 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021 против «Александрии».
 
«105+1 мин. Игровая ситуация связана с определением компенсированного времени и завершением тайма / матча при этом.
 
В этом игровом эпизоде ​​арбитр матча определил и компенсировал одну минуту до окончания первого тайма дополнительного времени игры, что является дополнительным минимальным игровым временем. Руководствуясь требованиями п. 3 Правила 7, 4-й арбитр на последней минуте первого тайма дополнительного времени игры продемонстрировал зрителям электронное табло с указанной цифрой на нем. Как правило, согласно с соответствующими рекомендациями, арбитры должны предоставить возможность команде атакующий завершить активную фазу атакующих действий, и если при завершении компенсированного (минимального) игрового времени команда получает право на выполнение стандартного положения (11-метрового, штрафной, углового ударов и др.), они также должны предоставить время на выполнение этого стандарта, что и произошло в этой ситуации.
 
Перед выполнением углового удара арбитр матча объявил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда «Заря» получает на одномоментное выполнение углового и непосредственного удара по воротам, в короткий промежуток времени. После подачи мяч в штрафной площади ФК «Александрия» состоялось три краткосрочных прикосновения к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и было завершением этого (одномоментного) стандартного положения. Практически после первого прикосновения к мячу (в пределах штрафной площади) прозвучал сигнал арбитра о завершении первого тайма дополнительного времени, что не соответствовало главным принципам «здравого смысла» и «духа правил игры». Такие действия арбитра не дали ни одного шанса ВАА (VAR) исправить эту ситуацию и засчитать гол, потому что мяч пересек линию ворот уже после того, как прозвучал сигнал свистком от арбитра о завершении тайма, и изменение любого решения арбитра стала невозможной» , - говорится в пояснении.
 
Эпизод на видео с 0:22

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 14:54
    +1
    Да уплочено было, вот и все. Шахрай лига
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 14:52
    +2
    теперь это уже никому не интересно
    а Пасхал пусть едет отменяет выстрелы снайперов
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.04.2021 14:43
    +5
    А итальянская проститутка сказала во время матча, мол там было нарушение от Вернидуба
    Вы уроды в своей лжи у же запутались!
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 23.04.2021 14:39
    +5
    Интересно, это мурло Пасхал получит ли какое-либо наказание ? Или наоборот, благодаря скотам в УАФ получит назначение на финал кубка ?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 14:34
    +6
    Народ уже понял, что их всех держат за лохов. Комитет арбитров может объяснить любую ситуацию с ошибкой арбитра,перекрутив правила футбола и назвав белое черным... И им ничего не будет. Это началось при Колине и благополучно продолжается до сегодняшнего дня. Нам остается только возмущаться на трибунах и возле телевизоров,проклиная продажных арбитров и их руководителей, но это наш украинский футбол...
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 23.04.2021 14:13
    +5
    kylt_lichnosti, 23.04.2021 14:08
    Ну т.е. бок арбитра признали?
    нуу как признали.. такое. так же как и лозана с матчем Украина Швейария..
    "да духу игры не соответсвует.. но... так уж сложилась судьба.. бывает"
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 14:10
    +11
    так Луччи объяснял,что там Вернидуб фолил.Они,негодяи(УАФ), даже единного объяснения не соизвоили придумать,Полностью уверены в своей безнаказанности,скоты
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 23.04.2021 14:08
    +3
    Ну т.е. бок арбитра признали?
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 23.04.2021 14:07
    +7
    А как же история о послематчевом пенальти, когда арбитр дал свисток про конец игры, а потом посмотрел вар и назначил пенальти
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 23.04.2021 13:58
    +10
    Пожизненная дисквалификация Пасхала.
    Видно что "не просто так" он судил в пользу Александрии...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 14:10
    +11
    так Луччи объяснял,что там Вернидуб фолил.Они,негодяи(УАФ), даже единного объяснения не соизвоили придумать,Полностью уверены в своей безнаказанности,скоты
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 23.04.2021 13:58
    +10
    Пожизненная дисквалификация Пасхала.
    Видно что "не просто так" он судил в пользу Александрии...
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 23.04.2021 14:07
    +7
    А как же история о послематчевом пенальти, когда арбитр дал свисток про конец игры, а потом посмотрел вар и назначил пенальти
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 14:34
    +6
    Народ уже понял, что их всех держат за лохов. Комитет арбитров может объяснить любую ситуацию с ошибкой арбитра,перекрутив правила футбола и назвав белое черным... И им ничего не будет. Это началось при Колине и благополучно продолжается до сегодняшнего дня. Нам остается только возмущаться на трибунах и возле телевизоров,проклиная продажных арбитров и их руководителей, но это наш украинский футбол...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.04.2021 14:43
    +5
    А итальянская проститутка сказала во время матча, мол там было нарушение от Вернидуба
    Вы уроды в своей лжи у же запутались!
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 23.04.2021 14:39
    +5
    Интересно, это мурло Пасхал получит ли какое-либо наказание ? Или наоборот, благодаря скотам в УАФ получит назначение на финал кубка ?
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 23.04.2021 14:13
    +5
    kylt_lichnosti, 23.04.2021 14:08
    Ну т.е. бок арбитра признали?
    нуу как признали.. такое. так же как и лозана с матчем Украина Швейария..
    "да духу игры не соответсвует.. но... так уж сложилась судьба.. бывает"
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 23.04.2021 14:08
    +3
    Ну т.е. бок арбитра признали?
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 14:52
    +2
    теперь это уже никому не интересно
    а Пасхал пусть едет отменяет выстрелы снайперов
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 14:54
    +1
    Да уплочено было, вот и все. Шахрай лига
    Ссылка
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