ВИДЕО. Комитет арбитров объяснил, почему не был засчитан второй гол Зари

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил, почему не был засчитан гол «Зари», забитый в дополнительное время матча 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021 против «Александрии».



«105+1 мин. Игровая ситуация связана с определением компенсированного времени и завершением тайма / матча при этом.



В этом игровом эпизоде ​​арбитр матча определил и компенсировал одну минуту до окончания первого тайма дополнительного времени игры, что является дополнительным минимальным игровым временем. Руководствуясь требованиями п. 3 Правила 7, 4-й арбитр на последней минуте первого тайма дополнительного времени игры продемонстрировал зрителям электронное табло с указанной цифрой на нем. Как правило, согласно с соответствующими рекомендациями, арбитры должны предоставить возможность команде атакующий завершить активную фазу атакующих действий, и если при завершении компенсированного (минимального) игрового времени команда получает право на выполнение стандартного положения (11-метрового, штрафной, углового ударов и др.), они также должны предоставить время на выполнение этого стандарта, что и произошло в этой ситуации.



Перед выполнением углового удара арбитр матча объявил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда «Заря» получает на одномоментное выполнение углового и непосредственного удара по воротам, в короткий промежуток времени. После подачи мяч в штрафной площади ФК «Александрия» состоялось три краткосрочных прикосновения к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и было завершением этого (одномоментного) стандартного положения. Практически после первого прикосновения к мячу (в пределах штрафной площади) прозвучал сигнал арбитра о завершении первого тайма дополнительного времени, что не соответствовало главным принципам «здравого смысла» и «духа правил игры». Такие действия арбитра не дали ни одного шанса ВАА (VAR) исправить эту ситуацию и засчитать гол, потому что мяч пересек линию ворот уже после того, как прозвучал сигнал свистком от арбитра о завершении тайма, и изменение любого решения арбитра стала невозможной» , - говорится в пояснении.



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