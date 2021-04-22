32-й тур
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Наполи в феерическом матче разгромил Лацио

Команды на двоих забили семь голов

  • 22.04.2021 23:56
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Серия А. Наполи в феерическом матче разгромил Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Наполи» в заключительном матче 32-го тура Серии А дома разгромил «Лацио» со счетом 5:2. Дублем отличился капитан хозяев Лоренцо Инсинье.

«Наполи» - «Лацио» - 5:2
Голы: 1:0 – 7, пенальти Инсинье, 2:0 – 12 Политано, 3:0 – 53 Инсинье, 4:0 – 65 Мертенс, 4:1 – 70 Иммобиле, 4:2 – 74 Милинкович-Савич, 5:2 – 80 Осимхен.

«Наполи» – Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас (Ррахмани, 71), Хюсай, Фабиан Руис, Зелиньски (Элмаз, 82), Политано (Лосано, 71), Бакайоко (Лоботка, 89), Инсинье, Мертенс (Осимхен, 72).

«Лацио» – Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Перейра, 64), Фарес (Лулич, 65), Лейва (Катальди, 58), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 83), Корреа, Иммобиле (Мурики, 83).

Предупреждения: Милинкович-Савич (6), Манолас (15), Лейва (29), Фабиан Руис (42), Мертенс (45), Иммобиле (48), Ди Лоренцо (73), Перейра (75).

Также сегодня «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» - 1:1.

Турнирная таблица Серии А

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Источник — Sport.ua

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