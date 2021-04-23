В матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле разгромил римский «Лацио» со счетом 5:2.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
|6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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