Наполи – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Лацио».

«Наполи» Гаттузо очень прилично прибавил. Неаполитанцы увеличили скорость и только на два очка отстают от четвертого «Ювентуса», который в пяти предыдущих матчах дважды уступил и сыграл вничью при двух победах. Неаполитанцы же за этот период уступили «Старой Синьоре», трижды победили и сыграли в результативную ничью с «Интером» (1:1). Кстати неаполитанцы прервали серию побед «Интера», который до этого десять матчей кряду победил в Серии А. Кстати, как я и говорил, «Наполи» отобрал очки у «нерадзурри».

«Наполи» забил на 15 мячей больше «Лацио» (66 против 51) и пропустили на шесть меньше (35 против 41). Римляне же выиграли пять предыдущих матчей в Серии А, победив с общим счетом 12:6. «Лациале» снова хотят сыграть в Лиге чемпионов! У Симоне Индзаги очень интересная играющая команда, имеющая лидеров в каждой линии. Выделю испанского вратаря Пепе Рейну, форварда сборной Италии Чиро Иммобиле, аргентинца Хоакина Корреа, сербского диспетчера Сергея Милинковича-Савича, бразильцев Лукаса Лейву и Луиса Альберто, которые прошли «Ливерпуль»! Кстати по потерянным «Лацио» только на три очка отстает от третьей «Аталанты».

У обоих команд очень много творческих конструктивных игроков. Они имеют в наличии голеадоров! И хотя каждый хочет выиграть этот матч, я предвижу здесь результативную ничью», - сказал Грозный.

Матч «Наполи» – «Лацио» состоится 22-го апреля. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.