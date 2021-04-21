Наполи – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на поединок 32-го тура Серии А

  • 21.04.2021 14:19
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Наполи – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Лацио».

«Наполи» Гаттузо очень прилично прибавил. Неаполитанцы увеличили скорость и только на два очка отстают от четвертого «Ювентуса», который в пяти предыдущих матчах дважды уступил и сыграл вничью при двух победах. Неаполитанцы же за этот период уступили «Старой Синьоре», трижды победили и сыграли в результативную ничью с «Интером» (1:1). Кстати неаполитанцы прервали серию побед «Интера», который до этого десять матчей кряду победил в Серии А. Кстати, как я и говорил, «Наполи» отобрал очки у «нерадзурри».

«Наполи» забил на 15 мячей больше «Лацио» (66 против 51) и пропустили на шесть меньше (35 против 41). Римляне же выиграли пять предыдущих матчей в Серии А, победив с общим счетом 12:6. «Лациале» снова хотят сыграть в Лиге чемпионов! У Симоне Индзаги очень интересная играющая команда, имеющая лидеров в каждой линии. Выделю испанского вратаря Пепе Рейну, форварда сборной Италии Чиро Иммобиле, аргентинца Хоакина Корреа, сербского диспетчера Сергея Милинковича-Савича, бразильцев Лукаса Лейву и Луиса Альберто, которые прошли «Ливерпуль»! Кстати по потерянным «Лацио» только на три очка отстает от третьей «Аталанты». 

У обоих команд очень много творческих конструктивных игроков. Они имеют в наличии голеадоров! И хотя каждый хочет выиграть этот матч, я предвижу здесь результативную ничью», - сказал Грозный.

Матч «Наполи» – «Лацио» состоится 22-го апреля. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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