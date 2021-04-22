Десна будет подавать апелляцию. Невозможно доказать, что это был Овчаров

13 февраля в конце матча УПЛ «Заря» – «Десна» произошел расистский скандал. Кто-то со скамейки запасных черниговского клуба выкрикнул расистскую фразу: «С**а, уродов понабирают, б***ь, чорнож***х».

После этого луганская Заря официально обратилась в Комитет по этике и честной игры УАФ с просьбой разобраться в скандальном инциденте. После двух месяцев КДК УАФ принял решение, которое озвучил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко:

«Это был тренер вратарей «Десны» Юрий Овчаров, принято решение о его отстранении на 5 матчей. Наложен финансовый штраф на футбольный клуб «Десна» в размере 150 тысяч гривен».

В ответ пресс-служба «Десны» заявила, что невозможно доказать, что это был Юрий Овчаров:

«Если на наш клуб действительно накладываются санкции, то мы не согласны с ними, будем подавать апелляцию. Мы так и не определили, что именно Юрий ответственен за это. Чем руководствовался комитет этики, вынося такое решение? Доказать, что Овчаров это говорил, невозможно».