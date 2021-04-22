Десна будет подавать апелляцию. Невозможно доказать, что это был Овчаров

«Десне» выписали крупный штраф за расистский выкрик в игре против «Зари»

  • 22.04.2021 23:31
  • 515 просмотров
  • 1 комментарий
Десна будет подавать апелляцию. Невозможно доказать, что это был Овчаров
© ФК Десна. Юрий Овчаров

13 февраля в конце матча УПЛ «Заря» – «Десна» произошел расистский скандал. Кто-то со скамейки запасных черниговского клуба выкрикнул расистскую фразу: «С**а, уродов понабирают, б***ь, чорнож***х».

После этого луганская Заря официально обратилась в Комитет по этике и честной игры УАФ с просьбой разобраться в скандальном инциденте. После двух месяцев КДК УАФ принял решение, которое озвучил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко:

«Это был тренер вратарей «Десны» Юрий Овчаров, принято решение о его отстранении на 5 матчей. Наложен финансовый штраф на футбольный клуб «Десна» в размере 150 тысяч гривен».

В ответ пресс-служба «Десны» заявила, что невозможно доказать, что это был Юрий Овчаров:

«Если на наш клуб действительно накладываются санкции, то мы не согласны с ними, будем подавать апелляцию. Мы так и не определили, что именно Юрий ответственен за это. Чем руководствовался комитет этики, вынося такое решение? Доказать, что Овчаров это говорил, невозможно».

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Источник — ФК Десна

(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.04.2021 23:59
    0
    Дивлячимь на морду убого додіка думаю він кричав про нігга. Звичайний селюки, він дупля не нарізає про расізм там і інші поняття. Хай платить: свиней і корів думаю дома тримає нормас
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.04.2021 23:59
    0
    Дивлячимь на морду убого додіка думаю він кричав про нігга. Звичайний селюки, він дупля не нарізає про расізм там і інші поняття. Хай платить: свиней і корів думаю дома тримає нормас
    Ссылка
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