Комплексная экспертиза. Как УАФ определила, кто в Десне выкрикнул фразу

В федерации решили, что это тренер вратарей «Десны» Юрий Овчаров

  • 22.04.2021 22:43
  • 1320 просмотров
  • 9 комментариев
Комплексная экспертиза. Как УАФ определила, кто в Десне выкрикнул фразу
© ФК Десна. Юрий Овчаров (в центре)

13 февраля в конце матча УПЛ «Заря» – «Десна» произошел расистский скандал. Кто-то со скамейки запасных черниговского клуба выкрикнул расистскую фразу: «С**а, уродов понабирают, б***ь, чорнож***х».

После этого луганская Заря официально обратилась в Комитет по этике и честной игры УАФ с просьбой разобраться в скандальном инциденте. После двух месяцев КДК УАФ принял решение, которое озвучил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко:

«Приняли решение. Был долгий процесс расследования этого дела. Комитет этики занимался этим. Он идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных футбольного клуба «Десна». Затем был вопрос определения конкретного лица, кто бы это мог быть. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, это был тренер вратарей «Десны» Юрий Овчаров.

Направили соответствующее заключение «Десне», но клуб возразил, что это не Овчаров. Считает, что нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертного центра МВД Украины с просьбой провести экспертизу, сравнить голос Овчарова с этим видеофрагментом.

К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись – это три секунды этой фразы расистского характера. Но при этом в мотивировочной части заключения эксперт МВД говорит, что есть признаки сходства голоса Овчарова с тем, что на записи.

Это только дало комфортную уверенность членов КДК, что это все же представители «Десны», а именно Овчаров. Поэтому приняли решение наказать футбольный клуб «Десна» и Овчарова. Учитывая то, что тренер ни разу не привлекался к ответственности за ненадлежащее поведение, было принято решение о его отстранении на 5 матчей. Наложен финансовый штраф на футбольный клуб «Десна» в размере 150 тысяч гривен».

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.04.2021 23:44
    0
    samird, 22.04.2021 23:37
    Эту кашу имеет смысл заваривать, если это действительно не он. А так - что в уголовном, что в гражданском процессе существует институт свидетельства. А свидетели там явно были - и в немалом количестве. На всякий случай напомню, что свидетель ОБЯЗАН сообщить известные ему факты (если они не касаются его лично или членов его семьи, родственников). Лжесвидетельство уголовно наказуемо - поэтому никто просто так (прод присягой) врать не будет (если не дурак). Не всё так просто.
    Каша уже заварена, и человека обвинили явно без каких либо доказательств. Когда докажут, тогда по справедливости и пусть штрафуют, а если доказательств нету, то на нет и суда нет.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.04.2021 23:37
    0
    Александр Федько, 22.04.2021 23:21
    Согласен с тем что можно подать ответный иск и выиграть его очень просто. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Моральный ущерб, осквернение имени и так далее
    Эту кашу имеет смысл заваривать, если это действительно не он. А так - что в уголовном, что в гражданском процессе существует институт свидетельства. А свидетели там явно были - и в немалом количестве. На всякий случай напомню, что свидетель ОБЯЗАН сообщить известные ему факты (если они не касаются его лично или членов его семьи, родственников). Лжесвидетельство уголовно наказуемо - поэтому никто просто так (прод присягой) врать не будет (если не дурак). Не всё так просто.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.04.2021 23:28
    -1
    Проблема рассизма надуманная, но этот селюк из чернигова реально попутал Европу со своим колхозом. Тут реальный рассизм, а не в матче игроки обозвали друг друга, а нигера защищают. Тут селюка нужно наказывать и половину штрафа клуба пусть платит он
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.04.2021 23:21
    +1
    Согласен с тем что можно подать ответный иск и выиграть его очень просто. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Моральный ущерб, осквернение имени и так далее
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 23:17
    +3
    Эпохальный прорыв в криминалистике....Предлагаю всю эту неадекватную компашку,которая приняла такое решение, отправить, за свой счет, на курсы повышения квалификации при академии МВД Украины, с выдачей соответствующих сертификатов после окончания....Тренеру Десны предлагаю подать иск на этих "дознавателей" , дело явно выиграшное, можно еще и заработать на этом, за моральные страдания...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.04.2021 23:10
    +5
    А вы знаете? Мамыкина снимают
    За разврат его, за пьянство, за дебёш
    И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя
    Потому, что он на Берию похож.
    В.С. Высоцкий
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.04.2021 23:10
    +2
    А можно такую же по матчу в Тернополе экспертизу? И желательно наказать кого то? Обидели иностранца же все таки?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.04.2021 22:59
    +2
    Определили по " признакам сходства ". Может и МВД теперь будет сажать тех кто просто ПОХОЖ на убийцу или вора?)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 22:52
    +2
    Sherlock Holmes отдыхает
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.04.2021 23:10
    +5
    А вы знаете? Мамыкина снимают
    За разврат его, за пьянство, за дебёш
    И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя
    Потому, что он на Берию похож.
    В.С. Высоцкий
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 23:17
    +3
    Эпохальный прорыв в криминалистике....Предлагаю всю эту неадекватную компашку,которая приняла такое решение, отправить, за свой счет, на курсы повышения квалификации при академии МВД Украины, с выдачей соответствующих сертификатов после окончания....Тренеру Десны предлагаю подать иск на этих "дознавателей" , дело явно выиграшное, можно еще и заработать на этом, за моральные страдания...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.04.2021 23:10
    +2
    А можно такую же по матчу в Тернополе экспертизу? И желательно наказать кого то? Обидели иностранца же все таки?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.04.2021 22:59
    +2
    Определили по " признакам сходства ". Может и МВД теперь будет сажать тех кто просто ПОХОЖ на убийцу или вора?)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.04.2021 22:52
    +2
    Sherlock Holmes отдыхает
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.04.2021 23:21
    +1
    Согласен с тем что можно подать ответный иск и выиграть его очень просто. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Моральный ущерб, осквернение имени и так далее
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.04.2021 23:44
    0
    samird, 22.04.2021 23:37
    Эту кашу имеет смысл заваривать, если это действительно не он. А так - что в уголовном, что в гражданском процессе существует институт свидетельства. А свидетели там явно были - и в немалом количестве. На всякий случай напомню, что свидетель ОБЯЗАН сообщить известные ему факты (если они не касаются его лично или членов его семьи, родственников). Лжесвидетельство уголовно наказуемо - поэтому никто просто так (прод присягой) врать не будет (если не дурак). Не всё так просто.
    Каша уже заварена, и человека обвинили явно без каких либо доказательств. Когда докажут, тогда по справедливости и пусть штрафуют, а если доказательств нету, то на нет и суда нет.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.04.2021 23:37
    0
    Александр Федько, 22.04.2021 23:21
    Согласен с тем что можно подать ответный иск и выиграть его очень просто. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. Моральный ущерб, осквернение имени и так далее
    Эту кашу имеет смысл заваривать, если это действительно не он. А так - что в уголовном, что в гражданском процессе существует институт свидетельства. А свидетели там явно были - и в немалом количестве. На всякий случай напомню, что свидетель ОБЯЗАН сообщить известные ему факты (если они не касаются его лично или членов его семьи, родственников). Лжесвидетельство уголовно наказуемо - поэтому никто просто так (прод присягой) врать не будет (если не дурак). Не всё так просто.
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